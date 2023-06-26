Вы нам яхты, мы вам нефть. Как торговцы российскими энергоресурсами обходят санкции
Несмотря на эмбарго, черное золото из России все равно идет на Запад
В 2022 году много говорилось о скрытых покупках Россией подержанных иностранных танкеров – как ввиду нехватки собственных судов, так и из-за проблем с международным страхованием российского флота и удорожания морских перевозок.
Западные источники писали о «теневом флоте» РФ еще до введения эмбарго на российские энергоресурсы.
На Запад до сих пор поставляется морем российская нефть, а оттуда к нам по-прежнему приходят, но уже подорожав раз в десять, роскошные яхты.
Проплыть по краешку закона
Владелец морской брокерской компании «Инмарин» (Санкт-Петербург) юрист Кирилл Маслов поделился с «Собеседником» актуальной информацией о морских перевозках в условиях санкций к лету 2023 года. Сказано было ровно столько, чтобы не затронуть интересы доверителей «Инмарин» и не нарушить рекомендации о неразглашении Российской палаты судоходства.
Россия покупает подержанные танкеры как на Востоке, так и на Западе, рассказал Кирилл Маслов. «Во главу угла мы ставим то, на какое лицо приобретается судно, и уже от этого выстраиваем всю цепочку».
Проблема со страхованием российских судов теперь решается за счет страховых компаний из Китая, Индии и других стран Азии. Однако есть и ряд западных компаний, традиционно сотрудничавших и продолжающих сотрудничать с Россией. «Важно, конечно, доходим ли мы с ними до решения практических задач, но в целом взаимодействие возможно», – пояснил Кирилл Маслов.
Поставки российской нефти сместились в сторону Китая, Индии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Но покупатели нашей нефти, нефтепродуктов и угля есть и на Западе, так как на всё это там есть спрос, отметил источник «Собеседника». «Возможности для каждой конкретной поставки находятся индивидуально, здесь существует много механизмов, иногда они могут сработать один раз и не сработать второй», – рассказал Маслов.
Воображению журналиста сразу же предстала цепочка посредников и «фирм-прокладок» в нескольких странах. В реальности же, по словам морского брокера, есть только иностранный банк, который прослеживает всю цепочку поставки и который надо убедить в том, что «деньги лишены рисков». Скрыть платеж за посредником почти невозможно, поэтому его надо обосновать с правовой точки зрения, чтобы потом деньги не «повисли в воздухе», когда судно уже готово выйти в море.
«Если даже плательщик не в России, а в Турции, а получатель где-нибудь в Европе, банки могут задержать платеж на 3–5 дней, могут заблокировать его, могут вернуть деньги плательщику. Банк запрашивает у нас информацию вплоть до того, в каком месте проживает бенефициар сделки, принадлежит ли ему эта квартира и т.д. Доходит чуть ли не до анализа крови», – посетовал юрист.
Что касается темы популярного нынче параллельного импорта, море подкидывает сюрприз: у российских покупателей большой спрос на западные яхты, сообщил Кирилл Маслов. Подорожание этих яхт для россиян в 10–15 раз из-за сложной логистики не останавливает клиентов. При этом яхты давно попали под санкции как предметы роскоши, поэтому любой европейский продавец проверяется с точки зрения возможности продать судно с соблюдением локального законодательства, пояснил источник.
Из Китая и других стран Азии в Россию сейчас активно поступают морем «спецпроектные» грузы: крупная техника, автомобильный транспорт, промышленные установки, строительное оборудование. Колесная китайская техника идет в Россию в том числе по сложному маршруту через Арктику. В «Инмарин» уверены, что в скором времени через Арктику будут налажены бесперебойные поставки. Рост стоимости контейнерных поставок в Россию прошел пиковые значения 2022 года, стабилизировался и составляет 10–15% по сравнению с ценами 2021-го, рассказал Маслов.
Помиримся с ЕС?!
Самая разнообразная санкционная западная продукция продолжает поставляться в Россию параллельным импортом – перепродажей через страны Средней Азии, Турцию и т.д. Без согласия правообладателя или «брендодержателя». Как рассказал «Собеседнику» гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло, вся эта продукция – от железнодорожных локомотивов до мебели – неизбежно дорожает из-за числа посредников в цепочке поставки.
Эффективная цепочка содержит 3–4 звена, которые в итоге увеличивают стоимость поставки на 25–50% и конечную стоимость товара для потребителя – на 12–25%. Если товар уникален, он остается конкурентоспособен на российском рынке. Если нет, то постепенно замещается продукцией производства этих самых «дружественных стран».
При этом нашим партнерам параллельный импорт не слишком выгоден – хотя бы потому, что на них давит вторичными санкциями Запад. К тому же для возросших поставок в Россию у стран Средней Азии не хватает, например, складской инфраструктуры. Ситуация побуждает наших партнеров взвешивать собственные интересы, отметил Георгий Властопуло. По его мнению, все это заставляет параллельный импорт сокращаться.
«Однако, по нашим оценкам, осенью мы вполне можем увидеть сигналы на восстановление торговых отношений РФ и Европейского союза, – загадочно сообщил директор «Оптималог». – Но это всего лишь наши предположения. Как будет на самом деле, неизвестно».
Русифицированный Китай
В борьбе между дорогим европейским товаром и доступным китайским побеждает второй, рассказал «Собеседнику» коммерческий директор компании «Империя техно» Михаил Зинченко. На улицах Москвы и Санкт-Петербурга стало гораздо больше китайских машин, а в домах россиян – китайской и турецкой бытовой техники.
«По нашему опыту ввезенную параллельным импортом технику Bosch или Electrolux уже не разбирают, как полгода или год назад, по любой цене, поэтому фактически не произошло никакого ее подорожания, хотя цены европейских производителей в валюте выросли, а курс рубля очень серьезно упал, – сообщил Михаил Зинченко. – Кроме того, на сегодня четко понятно, какие бренды ушли из России, а какие – нет: Asko, Liebherr, LG, Samsung продолжают вполне официально работать в России, хотя доли продаж сильно сократились».
Среднеазиатские партнеры боятся вторичных санкций, поэтому закупать через них товар прямо с завода-производителя сложно, отметил источник «Собеседника». Легче купить у какого-нибудь контрагента в Европе или странах СНГ непроданные излишки западной бытовой техники. Но это будут неизвестные российскому потребителю модели с дисплеями и меню без русского языка. Ввезти их будет легко – просто ждать придется не две недели, а месяц и более, – а вот продать будет сложно. Западные телевизоры не поддерживают российские приложения и цифровые каналы. К прочей западной технике может не хватать комплектующих: фильтров, картриджей для принтеров, насадок для кухонных комбайнов, сменных панелей для гриля. Китайская же техника полностью русифицирована и находится на полной гарантии.
Что ж, похоже, поворот на Восток действительно идет – по кухням россиян и по «спецпроектной» Арктике. Но спотыкается о краеугольные камни российской государственности: нефть и дорогие яхты...