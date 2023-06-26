В 2022 году много говорилось о скрытых покупках Россией подержанных иностранных танкеров – как ввиду нехватки собственных судов, так и из-за проблем с международным страхованием российского флота и удорожания морских перевозок.

Западные источники писали о «теневом флоте» РФ еще до введения эмбарго на российские энергоресурсы.

На Запад до сих пор поставляется морем российская нефть, а оттуда к нам по-прежнему приходят, но уже подорожав раз в десять, роскошные яхты.

Проплыть по краешку закона

Владелец морской брокерской компании «Инмарин» (Санкт-Петербург) юрист Кирилл Маслов поделился с «Собеседником» актуальной информацией о морских перевозках в условиях санкций к лету 2023 года. Сказано было ровно столько, чтобы не затронуть интересы доверителей «Инмарин» и не нарушить рекомендации о неразглашении Российской палаты судоходства.

Россия покупает подержанные танкеры как на Востоке, так и на Западе, рассказал Кирилл Маслов. «Во главу угла мы ставим то, на какое лицо приобретается судно, и уже от этого выстраиваем всю цепочку».

Проблема со страхованием российских судов теперь решается за счет страховых компаний из Китая, Индии и других стран Азии. Однако есть и ряд западных компаний, традиционно сотрудничавших и продолжающих сотрудничать с Россией. «Важно, конечно, доходим ли мы с ними до решения практических задач, но в целом взаимодействие возможно», – пояснил Кирилл Маслов.

Поставки российской нефти сместились в сторону Китая, Индии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Но покупатели нашей нефти, нефтепродуктов и угля есть и на Западе, так как на всё это там есть спрос, отметил источник «Собеседника». «Возможности для каждой конкретной поставки находятся индивидуально, здесь существует много механизмов, иногда они могут сработать один раз и не сработать второй», – рассказал Маслов.

Воображению журналиста сразу же предстала цепочка посредников и «фирм-прокладок» в нескольких странах. В реальности же, по словам морского брокера, есть только иностранный банк, который прослеживает всю цепочку поставки и который надо убедить в том, что «деньги лишены рисков». Скрыть платеж за посредником почти невозможно, поэтому его надо обосновать с правовой точки зрения, чтобы потом деньги не «повисли в воздухе», когда судно уже готово выйти в море.

«Если даже плательщик не в России, а в Турции, а получатель где-нибудь в Европе, банки могут задержать платеж на 3–5 дней, могут заблокировать его, могут вернуть деньги плательщику. Банк запрашивает у нас информацию вплоть до того, в каком месте проживает бенефициар сделки, принадлежит ли ему эта квартира и т.д. Доходит чуть ли не до анализа крови», – посетовал юрист.

Что касается темы популярного нынче параллельного импорта, море подкидывает сюрприз: у российских покупателей большой спрос на западные яхты, сообщил Кирилл Маслов. Подорожание этих яхт для россиян в 10–15 раз из-за сложной логистики не останавливает клиентов. При этом яхты давно попали под санкции как предметы роскоши, поэтому любой европейский продавец проверяется с точки зрения возможности продать судно с соблюдением локального законодательства, пояснил источник.

Из Китая и других стран Азии в Россию сейчас активно поступают морем «спецпроектные» грузы: крупная техника, автомобильный транспорт, промышленные установки, строительное оборудование. Колесная китайская техника идет в Россию в том числе по сложному маршруту через Арктику. В «Инмарин» уверены, что в скором времени через Арктику будут налажены бесперебойные поставки. Рост стоимости контейнерных поставок в Россию прошел пиковые значения 2022 года, стабилизировался и составляет 10–15% по сравнению с ценами 2021-го, рассказал Маслов.