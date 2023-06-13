Тайна букета Екатерины Мизулиной наконец-то раскрыта

Вопрос о букете для Екатерины Мизулиной вызвал большой интерес в социальных сетях и новостных порталах. Многие изначально думали о Моргенштерне как отправителе, но впоследствии оказалось, что истинным дарителем букета мог стать профессор Мориарти.

Этот блогер с миллионной аудиторией на YouTube и владелец крупного маркетплейса в даркнете уже давно «общается» с Мизулиной. Он даже посвятил ей целый выпуск на своем канале. Это происшествие спровоцировало в сети много обсуждений, касающихся Лиги Безопасного Интернета и отношения Мориарти к решению проблемы психоактивных веществ. Мы продолжаем следить за этими событиями.