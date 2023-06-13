Курская область встаёт под ружье! Антидроновое

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина «Патриот». Добровольцы после серьёзного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона», – полгода назад заявил курский губернатор Роман Старовойт и вот теперь решил вооружить «патриотов» по последнему слову техники.

Буквально на днях местная администрация закупила для нужд теробороны 15 антидроновых ружей ПАРС-Д – в добавление к тем 20 комплектам, что были приобретены ещё на майские праздники. Хватит, чтобы вооружить целый взвод.

ПАРС-Д – оружие серьёзное. И главное, отечественное, разработки Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ. На сегодня это одна из самых дальнобойных моделей, представленных на российском рынке (дальность действия – до 2,5 км). На экипировку этими ружьями чиновники потратили 15 820 000 рублей. Или 452 тысячи за ствол. Правда, «Собеседник» без труда нашёл такие же за 390 тысяч, но на безопасности ведь не экономят. Так что на лишние 2 170 000 переплаты (на которые можно было бы приобрести ещё пяток ружей) внимания можно не обращать. Не свои ведь, казённые.

Мало того, на всякий пожарный губернатор обезопасил себя (и, хочется верить, своих земляков) ещё и средством противодействия БЛА GRIPHON QUADRO 5 (устанавливается на авто) за 2 951 054 рубля и двумя блокираторами радиоуправляемых взрывных устройств GRIPHON QUADRO ST2 (защищает стационарный объект) по 3 140 000 рублей каждый. Вряд ли эти чудеса техники поставят для защиты машины и дома простого крестьянина, а не самого губернатора, но чтобы было ещё понятней: без всяких липовых тендеров аналогичные устройства можно купить за 2 335 000 и 2 645 000 рублей соответственно.

В общем, сложно сказать насчёт судьбы украинских беспилотников, но казённых денег в чей-то карман курские чиновники ещё и на этом дополнительно сбили в количестве 1 606 054 рублей. Грозились ударить по дронам, а срикошетили по бюджету.