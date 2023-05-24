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Вчера, в 18:43

Неравный партнёр

Россия нужна Китаю в качестве огородного пугала. Показать Америке козу – это важно

Фото: Global Look Press

Состоявшийся на минувшей неделе визит Мишустина в Китай довольно трудно назвать успешным. И непонятно, почему о нём столь радостно докладывает пропаганда. Что, его успешность заключается в том, что самолёт с Мишустиным и остальной делегацией на борту успешно приземлился в Шанхае и гости прошли по красной дорожке? Успех экономического визита – а это был именно экономический визит – можно оценивать по заключённым по его итогам соглашениям. А были ли таковые заключены? Нет? Значит, и никакого успеха нет.

Более того, делегацию ожидал довольно холодный приём. Сообщают, что премьер Госсовета КНР Ли Цян отказался от участия в российско-китайском форуме и прислал вместо себя заместителя. Крупный бизнес к встрече не допустили, что объяснили опасением попасть под санкции США.

Понятно, что китайцы этого опасаются. Достаточно посмотреть на их объёмы внешней торговли: с США они примерно в 10 раз больше, чем с Россией. Да, для России он огромен, а для Китая – просто большой. Но дело не только в цифрах торговли. Американцы осуществляют инвестиции в Китай. Россия таких инвестиций, как вы догадываетесь, делать не может. У США и Китая есть обмен технологиями. Какие технологии Россия может предложить Китаю? Есть гигантский, совершенно фантастический обмен студентами. Сотни тысяч китайских студентов учатся в США. Вся китайская научно-техническая интеллигенция – выпускники отнюдь не российских вузов. США. Вот и судите сами, в ком экономически больше заинтересован Китай. Вот и все.

Китай – это фабрика мира, а Россия была одной из двух мировых бензоколонок вместе с Саудовской Аравией. Россия, несомненно, нужна Китаю как поставщик ресурсов, но, насколько я понимаю, по итогам визита Мишустина приостановлено строительство «Силы Сибири – 2».

Впрочем, ресурсы Россия в любом случае поставит, и сравнительно дёшево. Но в остальном какой Россия «равный партнёр»?

Политически Китай заинтересован в России – назло американцам, она для них – огородное пугало. Показать Америке козу – это важно и портить отношения с Россией не будет. Тем более что они уже много раз высказывались в поддержку РФ и отказываться от этих слов у них нет никакого резона. В России говорят: нас с китайцами 1,5 млрд. А в Китае: у нас с русскими 15 тысяч ядерных боеголовок. Тоже приятно!

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