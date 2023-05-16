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В мирный космос – с африканцами

У российской дипломатии случился очередной прорыв. Нам больше не угрожает Уганда. В космосе

Фото: pixabay

Между Россией и Угандой заключён наконец-таки договор о неразмещении первыми оружия в космосе. Мы стараемся по возможности сообщать вам как можно больше хороших новостей. Так вот: в этой новости прекрасно абсолютно всё.

В сентябре прошлого года Россия уже заключала точно такой же договор с одной из беднейших африканских стран – Коморскими Островами. Но если тогда договор подписали представители стран в ООН (от РФ – Василий Небензя), то теперь подписание прошло на уровне глав МИД – Сергея Лаврова и Джедже Одонго.

Оно и неудивительно. Уганда, конечно, далеко не ведущая экономика мира, но по сравнению с Коморами – это как звёздная база Федерации Йорктаун из «Стартрека» и полузабытая деревушка в дебрях условной Костромской области. К тому же в Уганде есть своя космическая программа. Они запустили первый спутник ещё в 2013 году с помощью стратостата. А второй – относительно недавно – с помощью обитателей японского модуля МКС.

Почему не доверили эту важную процедуру россиянам – непонятно, но мы о чём-то догадываемся. Ну да ладно, договор-то они подписали не с японцами!

А теперь самое прекрасное. Договор, вне всякого сомнения, будет соблюдён обеими сторонами. Угандийцы вряд ли смогут поднять на орбиту советские танки, остатки орудий и техники времён британской колонизации и прочие артефакты, состоящие у них на вооружении. Стратостатов не напасёшься. Россия тоже вряд ли сможет это проделать, так как её пусковые возможности стремительно приближаются к угандийским.

Но если Лавров не соврал о планах совместных с Угандой трудов на ниве космоса, то космические мощности стран должны прийти к среднему арифметическому, и скоро можно будет рассуждать о запуске в космос угандийских мух цеце, но исключительно в рамках противостояния с боевыми комарами НАТО. И тут неоценимую помощь может оказать подписант прошлого договора Небензя.

Рубрика: Политика

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