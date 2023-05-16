Не знаем, что за методичку разослали пропаганде из Кремля на прошлой неделе, но на ТВ случился какой-то филологический прорыв. Мы все давно знаем, что федеральное телевидение старательно пробивает дно за дном, но в этот раз снизу постучали особенно настойчиво.

Сначала на «Первом канале» в бегущей строке высветилось слово «укрожопы». Было это 17 мая в 9:04 утра в сюжете о Бахмуте. Понимаем, что по бегущей строке мог дежурить некий чересчур идейный сотрудник, который в порыве ненависти допустил опечатку в слове ВСУ, и, может, даже не одну. Но потом вдруг в эфире «Матч ТВ» появилось словосочетание «союз укробольных».

А это уже даёт повод исключить досадную случайность. Насколько можно было понять, это было главной темой передачи. В принципе под такое определение, конечно, попадает любое пропагандистское псевдополитическое ток-шоу. И не исключено, что участники программы ударились в самокритику, хотя в это пока поверить трудно.

В принципе понятно, откуда у подобных явлений торчат уши. После февраля 2022-го было довольно много сообщений о массовых увольнениях с федеральных каналов. Позлорадствовали, но потом забыли, а уход профессионалов проявился вот таким не то чтобы неожиданным образом. Риторика, весьма характерная для так называемых Z-патриотических ресурсов, уже в эфире, поздравляем.

И это совсем не предел! Ведь по сравнению с творчеством Дмитрия Медведева в его телеграм-канале вышеприведённое, надо признать, – детский лепет. А Дмитрий Анатольевич, напомним, некогда был местоблюстителем президента, да и сейчас занимает не последний пост. Чем не образец для подражания? Ну и в конце концов, Госдума ещё 16 февраля приняла закон, защищающий русский язык от излишнего использования иностранных слов. Надо соблюдать. И тут никто ничего не нарушил.