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Вчера, в 16:59

Вопрос ребром: можно ли наказывать за «неправильные» цвета в одежде?

«Сине-жёлтая гамма – это нормально?» – спросил «Собеседник» у известных россиян

Преследования граждан за ношение одежды сине-жёлтой расцветки, подобной цветам украинского флага, стали обычной практикой. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: наказание за «неправильную» одежду – это норма?

Людмила Нарусова, сенатор

– Сочетание жёлтого и синего – любимое сочетание французского художника Анри Матисса. Разве за это можно преследовать?!

Денис Драгунский, писатель

– На мой взгляд, это совершенно ненормально. Всё это подпадает под 29-ю статью о свободе слова. Ещё каким-то боком можно обвинить человека, если он носит чужой флаг на груди, тогда в этом есть хоть какая-то логика, но я видел информацию, что парня привлекли за жёлтый воротничок и синий свитер! Такие опрометчивые задержания сильно повышают градус злобы в обществе.

Юрий Поляков, писатель

– Каждый человек волен одеваться так, как считает нужным. Но цвета в одежде очень давно использовались для выражения политических симпатий или антипатий. Красный означал приверженность левым взглядам. Отлично помню, как дикторы нашего центрального телевидения приходили в оранжевых галстуках на эфир, чтобы продемонстрировать симпатию к первому Майдану. Я бы на месте людей думал, конфронтация сейчас жёсткая.

Андрей Житинкин, режиссёр

– Жёлтое и синее – дело эстетического вкуса. Бывает и дальтонизм, и самовнушение. Опасно только, что люди, пользуясь властью, порой видят то, чего нет на самом деле.

Виктория Токарева, сценарист, писатель

– Ну, это называется… как это было в тридцатые годы? Перегибы на местах.

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