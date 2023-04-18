Виктор Шендерович*: Человек имеет право любить Родину снаружи

Это интервью с писателем Виктором Шендеровичем* мы постарались сделать в рамках введенных властью РФ законов. Поэтому было сложно, конечно, подбирать слова и формулировки. Но иноагент Виктор Анатольевич – большой мастер выразительности и концентрации смысла.

В тоталитарных странах нет социологии

– Виктор Анатольевич*, давайте начнем с того, что все обсуждают. После беседы музыкального продюсера Иосифа Пригожина и экс-сенатора Фархада Ахмедова заговорили вдруг о расколе элит. А как вообще изменились элиты за год?

– Когда мы говорим «политическая элита», надо понимать, что стоит за этим термином. В «проклятой» Америке это – законно (на честных, равных, свободных выборах) избранный президент, двухпалатный (законно же избранный) конгресс, независимый суд, свободные СМИ, местная власть. Да, за элитами стоят корпорации и бизнес-интересы, но это миллионы рабочих мест и в конечном счете те же налогоплательщики, они же избиратели. Есть ли вопросы к качеству этой политической элиты? Разумеется! Но электорат может регулировать ситуацию с помощью выборов и общественных инструментов давления на власть.

А что такое политическая элита в нашем случае? Просто группа, так сказать, «патриотов» пришла к власти и забыла уйти.

– Григорий Юдин, социолог и философ, в сердцах как-то сказал, что наша элита – это те, кто выиграл в отрицательном отборе.

– Все верно. Знаете, когда-то Дмитрий Борисович Зимин, великий русский филантроп и просветитель, делился со мной своими мыслями о подонках в природе и у человека. В природе – у собак и обезьян, например – подонки занимают низшую, придонную ступень в иерархии стаи. Потому и «подонки». А в человеческом сообществе «подонки» регулярно становятся вожаками стаи – ну, и судьба у стаи после этого бывает соответствующая. Когда элитой Германии становятся Гиммлер, Геббельс и Штрейхер – привет Германии. Вместе со всеми Гёте, Шиллерами и Маннами в анамнезе она рушится в ад.

– Ну, это пока не наш случай вроде?

– Мне бы вашу уверенность... Полюбопытствуйте у Умберто Эко про признаки фашизма – вас ждет много знакомого, и отнюдь не по учебнику истории. Еще раз: у нас нет политической элиты в западном смысле слова. С 2012 года, после Болотной, наша, уже в ту пору вполне двусмысленная элита деформировалась (или мутировала) еще пару раз. И если 20 лет назад она внешне выглядела благообразно – Кудрин, Чубайс, Греф, Павловский, Сурков... какие-то рассуждения о суверенной демократии, об особом русском пути, с непременным цитированием Ильина и Бердяева, – то потом она превратилась в Патрушева с Бортниковым, а сегодня это вообще Пригожин с Кадыровым.

– Но народ эту элиту уверенно поддерживает, судя по опросам.

– Да о чем вы говорите? В тоталитарных странах нет социологии: тамошние опросы показывают только уровень страха и стокгольмского синдрома. Пойдите и поспрошайте на улицах Пхеньяна: нет ли кого против Трудовой партии Кореи? Что на самом деле кроется за «единодушной поддержкой» Путина, мы узнаем в тот момент, когда песочные часы истории перевернутся.