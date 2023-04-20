Андрей Кураев: Надеюсь, я останусь на свободе

Патриарх Кирилл своим указом лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Еще в 2020-м высший иерарх РПЦ запретил его в служении, а затем епархиальный суд признал «подлежащим извержению из святейшего сана». Позже Кураеву дали «время для переосмысления своей позиции».

– Почему именно сейчас патриарх принял такое решение?

– Я только что был в Чехии, у меня были лекции в Карловом университете. После этого вышла новость, что Чехия объявила патриарха Кирилла персоной нон грата. Может быть, у него возник такой ассоциативный ряд. Хотя, честное слово, я не имею никакого отношения к этому и никогда не обсуждал, кого нужно внести в санкционные списки. С другой стороны, 28-го апреля, день в день, три года назад патриарх издал свой первый указ, которым отдал меня под суд. Но в целом я сразу говорил, что так и будет. Патриарх наложил мораторий на решение суда, чтобы потом, когда случится большой кризис в стране, война, можно решить свое маленькое дело.

– Но в любом случае церковь понесла серьезный ущерб, лишившись мудрого и уважаемого человека...

– Так или иначе мне выпала честь стать основоположником нового жанра в православном богословии, а именно, внутрицерковной дискуссии о моральных и этических ценностях. Церковь передоверила полномочия в этих вопросах императору: кого казнить, на кого пойти войной, решив, что через него голос божий говорит. Такая византийская модель мне кажется слишком примитивной. Вот об этом я говорю, начиная с 2011 года.

– Вы можете подать апелляцию в Константинополь патриарху Варфоломею. Будете?

– Нет, дело же не в том, что могу ли я носить диаконскую ленту на плече. Проблема же гораздо серьезнее. Надеюсь, я останусь на свободе. Надеюсь, у меня останется голова на плечах, которая сможет и дальше говорить, думать и писать. Когда появятся люди, которые смогут это читать и понимать, я не знаю. Но делать что-то нужно, а дальше будь, что будет.