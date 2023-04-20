Спецоперация по демузеефикации. Какие музейные ценности и куда вывезли из Украины

В марте был принят закон, суть которого сводится к регулированию культурной жизни на присоединенных к России территориях. Документ формально разрешил включить в Государственный музейный фонд экспонаты и артефакты из музеев на занятых землях. Но и до принятия закона историческими сокровищами российские власти распоряжались по своему усмотрению.

По подсчетам украинского историка Юрия Савчука, культурные ценности вывезены из 63 музеев. Свою статистику ведут и международные организации. ЮНЕСКО оценивает, что на март 2023-го ущерб нанесен 248 культурным объектам на Украине, а Интерпол в свою очередь преду-преждает власти по всему миру быть начеку в случае обнаружения украинских произведений искусства. Не отрицают перемещения музейных экспонатов и российские власти, но не видят в этом большой проблемы.

Куинджи отправился в Донецк

Во время боев за Мариуполь превратился в руины местный краеведческий музей и его филиал – художественный музей, названный в честь одного из самых известных уроженцев города – Архипа Куинджи.

«Мы никак не можем привыкнуть к этому ощущению – будто герои фильма о жизни после апокалипсиса», – жаловался хранитель фондов краеведческого музея Андрей Латкин после взятия города российскими войсками репортерам, блуждая с ними по пепелищу.

Краеведческий музей пережил Великую Отечественную войну, но спецоперацию вынести не смог. Во время боев здание охватил пожар, и практически все экспонаты, кроме тех, что хранились в запасниках в подвале, погибли. Навсегда утрачены грамота Екатерины II, пожалованная поселившимся в приазовских степях грекам, 13-килограммовая Библия Мартина Лютера (в Донбассе с давних времен существует значительная протестантская община, к которой, например, принадлежал недавно убитый военкор Владлен Татарский. – Авт.) и большая часть неолитического могильника, насчитывающего больше восьми тысяч лет. Музейные работники до сих пор продолжают извлекать уцелевшие артефакты из пепла, некоторые ценности возвращают жители окрестных домов.

– Из 70 тысяч экспонатов основного фонда у нас осталось всего 10 тысяч. Может, даже меньше. Процентов на 90 утраты у нас, – говорит главный хранитель фондов музея Людмила Якушенко.

Еще сильнее пострадал художественный музей, уничтоженный 21 марта 2022-го. К счастью, в это время картины Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского были спрятаны директором краеведческого музея Натальей Капустниковой у себя дома. После завершения боевых действий в городе эскиз картины «Красный закат», оценивающийся в полтора миллиона долларов, «Осень. Крым», «Эльбрус, или Горы Кавказа» Куинджи и одно полотно Айвазовского были отправлены в Донецкий краеведческий музей. Временно, как уверяют чиновники от культуры.

Туда же, в Донецк, вывезена и едва не погибшая коллекция работ украинского художника-медальера Ефима Харабета. Выбор регионального центра для размещения произведений искусства понятен с бюрократической точки зрения. Но вместе с тем российская пропаганда сама постоянно говорит об обстрелах города, что не может не вызывать обеспокоенность судьбой ценностей.