Спецоперация по демузеефикации. Какие музейные ценности и куда вывезли из Украины
Российские власти распоряжаются историческими сокровищами на присоединённых территориях по своему усмотрению
В марте был принят закон, суть которого сводится к регулированию культурной жизни на присоединенных к России территориях. Документ формально разрешил включить в Государственный музейный фонд экспонаты и артефакты из музеев на занятых землях. Но и до принятия закона историческими сокровищами российские власти распоряжались по своему усмотрению.
По подсчетам украинского историка Юрия Савчука, культурные ценности вывезены из 63 музеев. Свою статистику ведут и международные организации. ЮНЕСКО оценивает, что на март 2023-го ущерб нанесен 248 культурным объектам на Украине, а Интерпол в свою очередь преду-преждает власти по всему миру быть начеку в случае обнаружения украинских произведений искусства. Не отрицают перемещения музейных экспонатов и российские власти, но не видят в этом большой проблемы.
Куинджи отправился в Донецк
Во время боев за Мариуполь превратился в руины местный краеведческий музей и его филиал – художественный музей, названный в честь одного из самых известных уроженцев города – Архипа Куинджи.
«Мы никак не можем привыкнуть к этому ощущению – будто герои фильма о жизни после апокалипсиса», – жаловался хранитель фондов краеведческого музея Андрей Латкин после взятия города российскими войсками репортерам, блуждая с ними по пепелищу.
Краеведческий музей пережил Великую Отечественную войну, но спецоперацию вынести не смог. Во время боев здание охватил пожар, и практически все экспонаты, кроме тех, что хранились в запасниках в подвале, погибли. Навсегда утрачены грамота Екатерины II, пожалованная поселившимся в приазовских степях грекам, 13-килограммовая Библия Мартина Лютера (в Донбассе с давних времен существует значительная протестантская община, к которой, например, принадлежал недавно убитый военкор Владлен Татарский. – Авт.) и большая часть неолитического могильника, насчитывающего больше восьми тысяч лет. Музейные работники до сих пор продолжают извлекать уцелевшие артефакты из пепла, некоторые ценности возвращают жители окрестных домов.
– Из 70 тысяч экспонатов основного фонда у нас осталось всего 10 тысяч. Может, даже меньше. Процентов на 90 утраты у нас, – говорит главный хранитель фондов музея Людмила Якушенко.
Еще сильнее пострадал художественный музей, уничтоженный 21 марта 2022-го. К счастью, в это время картины Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского были спрятаны директором краеведческого музея Натальей Капустниковой у себя дома. После завершения боевых действий в городе эскиз картины «Красный закат», оценивающийся в полтора миллиона долларов, «Осень. Крым», «Эльбрус, или Горы Кавказа» Куинджи и одно полотно Айвазовского были отправлены в Донецкий краеведческий музей. Временно, как уверяют чиновники от культуры.
Туда же, в Донецк, вывезена и едва не погибшая коллекция работ украинского художника-медальера Ефима Харабета. Выбор регионального центра для размещения произведений искусства понятен с бюрократической точки зрения. Но вместе с тем российская пропаганда сама постоянно говорит об обстрелах города, что не может не вызывать обеспокоенность судьбой ценностей.
Айвазовский уплыл в Симферополь
Прошлой осенью произошла так называемая перегруппировка российских сил из Херсона. Вместе с военными город покидали и произведения искусства. По оценке директора областного художественного музея Алины Доценко, вывезено более 11 тысяч из 13.500 экспонатов.
Руководитель учреждения уверяет, что музейщики пытались обмануть россиян рассказами о заблаговременной эвакуации картин на подконтрольные Киеву территории в самом начале СВО, но тайну выдали некоторые сотрудники.
Власти не скрывают, куда попали предметы искусства – 1 апреля этого года между пророссийским министром культуры Херсонской области Александром Кузьменко и директором симферопольского Центрального музея Тавриды Андреем Малыгиным заключен договор на хранение вывезенных картин.
ФОТО телеграм-канал «Министерство культуры Херсонской области» Херсонский министр Александр Кузьменко (подконтролен России, на фото слева) и директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин: картины сдал – картины принял
Ранее Кузьменко заявлял, что часть коллекции находится в Геническе, а наиболее ценные экспонаты переданы музеям в Крыму. Кстати, Алина Доценко называет Малыгина главным инициатором вывоза культурных ценностей в Крым. Директор Музея Тавриды еще до спецоперации активно боролся за возвращение скифского золота, вывезенного в 2014 году на выставку в Амстердам и присужденного Украине во время споров о том, кому оно принадлежит.
Херсонские музейщики сумели распознать на фотографиях с церемонии подписания соглашения 25 забранных картин. А сотрудники Human Rights Watch нашли на одном снимке полотно Айвазовского «Буря утихает», также принадлежавшее Херсонскому художественному музею.
Из Херсона увезли не только живопись. Из Екатерининского собора забрали мощи светлейшего князя Таврического Григория Потемкина, присоединившего, как известно, причерноморские земли к России. Забрали вместе с бюстами Александра Суворова и Федора Ушакова и засекретили их нынешнее местоположение.
Опасный груз
В начале марта посольство Украины в США сообщило о возвращении сотрудниками американской погранично-таможенной службы предметов исторического и культурного наследия. Все они были перехвачены в аэропортах Нью-Йорка и Ньюарка в период с июля по сентябрь прошлого года при попытке незаконного ввоза в Соединенные Штаты. Задержали по меньшей мере 20 грузов с археологическими ценностями, все они отправлены из Краснодарского края.
Украине переданы три скифских меча – акинака, древний кремниевый топор и половецкие сабли. Были ли артефакты вывезены во время спецоперации или до ее начала – пока тайна, покрытая мраком. Во всяком случае, офис украинского генпрокурора заявлял в мае 2022-го, что из Мелитопольского музея похищена коллекция скифского золота, найденная во время археологических раскопок в 50-е годы ХХ века. Пророссийские музейщики из Мелитополя, наоборот, рассказывали, что не дали украинцам забрать артефакты.
И в завершение еще немного о документах. В 1954 году была принята Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, запрещающая нападения на музеи и их разграбление. Ее подписал СССР, а также Украинская ССР и Белорусская ССР. Современная Россия ратифицировала конвенцию в 1997-м.
Есаул, есаул, ты оставил Кинбурн
Украинские культурно-исторические ценности находились и в упомянутом Краснодарском крае. Так, в феврале участники спецоперации на месте боевых действий на Кинбурнской косе в Херсонской области «обнаружили» надгробную плиту суворовского сподвижника – казачьего есаула Сидора Белого. Под его командованием запорожцы переселялись на Кубань, и поэтому памятник быстренько прихватили и поставили в Краснодаре у Войскового собора Александра Невского.
– По-моему, демонтаж и перемещение надгробия без переноса праха явно отдает кощунством, по меньшей мере смещением мемориальной ценности места погребения выдающейся исторической личности на его внешнюю, символическую часть, – посчитал краснодарский историк Виталий Бондарь, но решил поизучать надгробную плиту.
А когда полностью прочитал выбитый на ней текст, понял, что участники событий прихватили с поля боя совсем не тот артефакт. Надгробие стояло над могилой командира кинбурнской инженерной команды Илии Тихановича, умершего более чем на полвека позже есаула Сидора Белого.