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Вчера, в 11:45

Нашлась «шестая колонна»

Александр Дугин затевает весьма опасную игру прежде всего для себя самого

Фото: Global Look Press

А вот и прилетело всем, откуда не ждали. Пока пропагандисты носились с подорванным в Питере блогером Татарским и почему-то старательно обвиняли во всем ФБК*, голос внезапно возвысил великий и ужасный Дугин. Александр Гельевич пошел гораздо дальше и сразу отодвинул ФБК* на задний план, назвав его «верхушкой айсберга» и «открытой пятой колонной». Он призвал бороться с «шестой колонной», которую, видимо, тут же сам и придумал.

По мнению Дугина, «шестую колонну» представляют те, кто маскируется под «лоялистов», «путинистов» и даже «патриотов». А на самом деле с ними «активно работает Запад» и они «напрямую служат Западу каждый на своем месте».

Как верно подметил публицист Александр Невзоров**, в последнее время «дугинские бредни быстро становятся инструкциями для фсб-мвд и всяких там «прокуратур». На этот раз Дугин мазнул на редкость широко и расплывчато, даже шире и расплывчатей, чем формулировки «экстремистских» статей, записав в тайные враги буквально всех: от высшего руководства до «блогеров и активистов социальных сетей».

Если следовать заветам Дугина, который призывает власть «проснуться» и заняться «системным очищением общества не только от пятой колонны, но и от шестой», в скором времени весьма опасно станет слишком активно выражать лояльность, путинизм и даже патриотизм. Потому как слишком бдительные граждане могут заподозрить неладное и сообщить куда надо. А дальше начнется: «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!»

В том, что в стране почему-то называется судом, доказать, что вы не верблюд, чрезвычайно сложно, особенно если верблюдом вас уже назначили. Предварительно изничтожив институт правозащиты и общественного контроля. За вас даже заступиться теперь будет некому.

Ну а на самом деле гражданин Дугин затевает весьма опасную игру прежде всего для себя самого. Поскольку очень непросто найти столь же воинственного лоялиста, путиниста и даже патриота.

*Признан властями РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован

**Признан властями РФ иноагентом

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