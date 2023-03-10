Первая песня, записанная Земфирой* в статусе иноагента, называется «Родина». Точнее, РОDNНА. Ее сразу же послушали и оценили в Госдуме.

Это уже вторая политическая песня Земфиры*, первая называлась «Мясо». К 2022 году родина прижала певицу так мощно, что думать о менее политизированных социальных темах вроде весенней депрессии, автомобильных пробок и СПИДа, от которого «мы умрем», стало, видимо, трудно. Не говоря уже о любви, о которой рок-принцесса нулевых пела на самом деле очень много. Впрочем, любовь присутствует и в новой вещице, как и россыпь прочих чувств.

Клип про родину получился минималистичным: маленькие фигурки людей в разных позах падают сверху и складываются на экране, словно в компьютерной игре «Тетрис» из 90-х. Песня далека от хитовости, сочетание текста и музыки близко к экспериментальному – впрочем, это вполне в стиле Земфиры*. Начинается с «Мы научим тебя, сука, родину любить», а заканчивается – «Онемевшую, поседевшую, по-хорошему». Внутри – обрывки мыслей, во многом символизирующие, что собрать внутренние рефлексии в единое логическое теперь, наверное, сложно: «Осуждение и мысли невозможны», «Улетая в пропасть, чувствовать радость», «А как пелось, как пелось, как пелось, но есть правда, есть гордость, есть смелость».

Подруга жизни Рената Литвинова украсила земфирину «иноагентскую плашку», обязательную по российским законам, своей озвучкой. Все же еще помнят интонации Ренаты Муратовны? Так же томно, нарочито сладко, нездешне-неземно она произносит казенные слова «Данный материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен...» Если Литвинова всех «иноагентов» озвучит со своим фирменным выражением, это превратит ситуацию в идеальный абсурдизм, писк современного искусства.

Было бы обидно, если бы депутаты российской Госдумы не возбудились на песню. Но, к общей радости, работа была замечена и отмечена предложением лишить певицу недвижимости на родине, о которой она спела. Депутаты точно уловили главный нерв песни: кадры ареста недвижимости Земфиры* и заселения в нее новых жильцов лучше всего проиллюстрировали бы ее песню РОDNНА.

*Власти РФ считают иноагентом