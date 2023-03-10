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Вчера, в 13:36

Нежелательная прозрачность

Благодаря Transparency International* Россия в последнее время активно конкурирует с условным Сомали

Фото: pixabay

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» международную антикоррупционную организацию Transparency International (TI)*. Уточняем: это не российская «Трансперенси Интернешнл-Р»** – (ТИ-Р**), а та, что с главным офисом в Берлине.

Насколько можно понять из сообщений ведомства, им донесли, что TI* прямо из Берлина под видом борьбы с коррупцией по всему миру «вмешивается во внутренние дела РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». А ведь известно: это очень хрупкие субстанции, так и норовящие рухнуть от малейшего ветерка. Для них крайне нежелательны наблюдатели, религиозные организации, журналисты и кто только еще не.

В общем, конституционному строю РФ постоянно грозят то молитвы, то слова и мнения, то независимое наблюдение на выборах. Но борцы с коррупцией на их фоне, надо признать, выглядят настоящим торнадо. Помните, депутат Яровая как-то заявила, что борьба с коррупцией может разрушить государство? Это был тот случай, когда представитель ЕР говорит чистую правду: если основу госстроя составляет коррупция, то борьба с ней действительно может довести до беды. А еще эта ваша TI* регулярно публикует свои «Индексы восприятия коррупции» и тому подобные штуки, где Россия в последние годы активно конкурирует с условным Сомали. Нет, это все конечно же совсем нежелательно.

«Хотя юридически мы другая организация, нам понятен посыл российских властей, – заявила основательница ТИ-Р** Елена Панфилова. – Мы были прозрачными и требовали того же от власти, бизнеса и общества, но государство четко дало нам понять, что не заинтересовано в наших усилиях». ТИ-Р** как российская организация по закону не может быть объявлена «нежелательной», но что-то подсказывает, что российские власти это не смутит. И вскоре, когда TI* окажется в соответствующем реестре, проблемы начнутся и у их российских коллег. Но давайте не забывать, что любая организация – это прежде всего люди. Так что не все потеряно.

*Признана нежелательной организацией

**Признана иноагентом

Теги: #Коррупция

Рубрика: Политика

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