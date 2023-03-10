Вячеслав Володин: из аграриев на Олимп
Политический портрет четвёртого лица в российском государстве
Председатель Госдумы Вячеслав Володин мог бы быть совершенно безобидным аграрием. В 1986 году он получил диплом инженера-механика Саратовского института механизации сельского хозяйства, а затем поступил в аспирантуру, где защитил кандидатскую про стебельные корма.
Спикер. Начало
Одновременно Вячеслав Викторович мирно трудился преподавателем и готовил таких же аграриев. Но в 1990 году его занесло в депутаты Саратовского горсовета. Политическая карьера оказалась гораздо более бурной, чем преподавательская. Уже через два года Володин стал заместителем главы саратовской администрации, к 1994 году – вице-спикером Саратовской облдумы, а еще два года спустя – уже вице-губернатором Саратовской области. Позже он все это бросил и отправился в Москву – саратовское ТВ по случаю одной из годовщин этого события даже сняло специальный фильм.
На новом месте Володин занялся бизнесом, но вскоре всплыл в возглавляемом Юрием Лужковым движении «Отечество». И в 2000 году впервые оказался в кресле депутата Госдумы, избравшись по списку блока «Отечество – вся Россия». Это был 3-й созыв Госдумы. В четвертом Володин станет уже главой одноименной фракции. А в пятом созыве вернется депутатом от «Единой России».
К тому времени Володин додепутатится до вице-спикера Госдумы. И в 2010 году его усилия будут оценены: он сменит Сергея Собянина на посту зампреда правительства и руководителя правительственного аппарата. И уже через год займет место Владислава Суркова в администрации президента.
Но Госдума без Володина скучала недолго. Строго говоря, и не скучала вовсе: злые языки утверждают, что Володин неустанно ее курировал. И когда он вернулся обратно уже спикером в 7-м созыве, было много шуток, что его отправили туда в наказание: что сам навыбирал, тем сам и руководи. Кстати, что характерно, в отличие от прочих единороссов Володин избрался без участия в праймериз.
И теперь это формально четвертый человек в стране, а если судить по уровню публичности, то даже и второй. Он – автор известной фразы «Нет Путина – нет России» и одно из первых лиц «правящей» партии. Если бы в стране проводился чемпионат по обожанию Путина, Володин бы не слезал с высшей ступени пьедестала: он никогда не упускает случая похвалить президента и не устает пугать, что бы было, если бы был не Путин, а кто-то другой.
Любимый маршрут
Как неоднократно утверждал в наших беседах, увы, покойный политолог Валерий Хомяков, в Саратове Володина очень любят и уважают. Ссылаясь на собственные исследования, он утверждал, что, по мнению саратовцев, Володин, какую бы должность ни занимал, никогда не забывает свою малую родину и всегда помогает землякам. И там его всегда поддержат.
Действительно, Вячеслав Викторович регулярно наведывается в Саратов с сеансами публичной порки местных чиновников на камеру. Однако, судя по тому, что чиновники после выволочки любой интенсивности остаются на своих постах, вряд ли это более, чем показательный трюк. Как говорил в одном из своих таких выездных выступлений сам Володин, «за граждан надо бороться». Вот он и борется как умеет. Благо хотя бы понимает, что граждане рано или поздно пойдут на избирательные участки.
Судя по телеграм-каналу «Володин Саратов», он вообще не покидает регион: то он там на совещании, то что-то инспектирует, то кого-то «воспитывает». Как подсчитали в ФБК*, подобные поездки обходятся налогоплательщикам недешево: Вячеслав Викторович предпочитает путешествовать на самолете администрации президента. Например, за предвыборный год он налетал в Саратов и обратно примерно на миллион долларов. Это чуть меньше, чем заработал за тот же год, согласно его декларации.
Но почему-то не все граждане от деятельности Володина в Саратове в восторге. «Я [в шоке] от того, что Володин собрался устроить в Саратове, – пишет в своем телеграм-канале экс-координатор местного штаба Навального** Дмитрий Цибирёв. – Я про проект всей его жизни – скоростной трамвай. Он собрался парализовать транспорт всего города на 2 года! И это в лучшем случае. А судя по темпам реконструкции театра Оперы и балета, вечном ремонте набережной и уже заброшенном парке Покорителей космоса, всё это затянется до смерти Путина». Всего несколько строк, а сколько нового мы узнаем о том, что не попадает в объектив володинской камеры!
Семья талантов
Мы вскользь уже упомянули о занятиях Володина бизнесом. В этом он успел преуспеть – и не один, а всей семьей. Например, мама Вячеслава Викторовича Лидия Барабанова 1936 года рождения широко известна как владелица и совладелица длинного списка организаций, а с 2018 года – еще и как обладательница элитной и жутко дорогой недвижимости в Москве. Как это прокомментировал сам Володин, мама приобрела недвижимость на Мичуринском проспекте на деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты» (по оценке Forbes, входят в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России – Авт.). Долю ей передала сестра Володина.
К слову, сестра эта, Татьяна Лаврина, не такая успешная бизнесвумен, как их мама, но тоже заслуживает уважения. Когда-то она входила в совет директоров Саратовского электроприборостроительного завода, а теперь имеет доли в двух компаниях. Кроме того, она – мама двух прекрасных преуспевающих сыновей.
Один из племянников Володина, Алексей Лаврин, управляет бабушкиной компанией «Городнянские сады». Эта компания создает агропромышленный парк в Саратовской области. Предполагаемый размер инвестиций в него – 350 миллионов рублей. Другой, правда, уже предполагаемый племянник, Роман Лаврин, тоже занят в сложном и запутанном семейном бизнесе.
И только дочь Вячеслава Викторовича Светлана стала юристом, с отличием окончив МГУ, а затем отучившись в аспирантуре по специальности «криминалистика». Автор монографии «Многопартийность как основа конституционного строя России». Нам кажется, что специальность автора имеет к этому прямое отношение.
Истоки лося
Не сказать, что Володин сильно мстительный, но в 2010 году он засудил депутата-коммуниста Валерия Рашкина, тоже, кстати, выходца из Саратова. Который, выступая на митинге, назвал «Ельциных, Путиных и Володиных» теми, кто разрушил СССР.
– Наши суды посчитали, что тем самым я опорочил честь и достоинство Вячеслава Володина, – годы спустя, уже оспорив дело в ЕСПЧ, рассказал нам Валерий Федорович. – И постановили мне выплатить ему миллион рублей.
По словам Рашкина, он «выплатил все до копейки».
– Кое-что из имущества пришлось продать, из зарплаты откладывал, – поделился он.
После чего Рашкин обратился в ЕСПЧ (тогда так еще было можно). Дело длилось 10 лет, и в итоге победил Рашкин.
– В Страсбурге я боролся уже не с Володиным, а с российским судопроизводством. Туда засылались доклады правительства, что Рашкин под санкциями и не выполняет решения и законы ЕС. Поэтому не надо рассматривать по сути мою жалобу. Но отдаю должное ЕСПЧ – они отмели все, что не касается дела, и в конце концов приняли решение в мою пользу.
К сожалению, присужденные Рашкину 7,5 тысяч евро обязан выплатить не Володин, а государство. И все равно невольно задумаешься об истоках истории с лосем и о том, почему РФ так легко и непринужденно вышла из всех европейских конвенций.
Кстати
В 2008 году в Саратове появились школьные тетради, на обложках которых красовалось объявление о конкурсе детских стихов о партии «Единая Россия». Приводились и образцы творчества, почему-то все про Володина. Вот один из них:
Буду я учиться на пятерки,
Буду хорошо себя вести,
Чтобы стать, как Вячеслав Володин.
Не могу его я подвести.
В «Единой России» потом всё отрицали и назвали тетради «провокацией».
*Признан иноагентом и экстремистом, запрещен и ликвидирован
**Признан экстремистской организацией