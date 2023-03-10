Вячеслав Володин: из аграриев на Олимп

Председатель Госдумы Вячеслав Володин мог бы быть совершенно безобидным аграрием. В 1986 году он получил диплом инженера-механика Саратовского института механизации сельского хозяйства, а затем поступил в аспирантуру, где защитил кандидатскую про стебельные корма.

Спикер. Начало

Одновременно Вячеслав Викторович мирно трудился преподавателем и готовил таких же аграриев. Но в 1990 году его занесло в депутаты Саратовского горсовета. Политическая карьера оказалась гораздо более бурной, чем преподавательская. Уже через два года Володин стал заместителем главы саратовской администрации, к 1994 году – вице-спикером Саратовской облдумы, а еще два года спустя – уже вице-губернатором Саратовской области. Позже он все это бросил и отправился в Москву – саратовское ТВ по случаю одной из годовщин этого события даже сняло специальный фильм.

На новом месте Володин занялся бизнесом, но вскоре всплыл в возглавляемом Юрием Лужковым движении «Отечество». И в 2000 году впервые оказался в кресле депутата Госдумы, избравшись по списку блока «Отечество – вся Россия». Это был 3-й созыв Госдумы. В четвертом Володин станет уже главой одноименной фракции. А в пятом созыве вернется депутатом от «Единой России».

К тому времени Володин додепутатится до вице-спикера Госдумы. И в 2010 году его усилия будут оценены: он сменит Сергея Собянина на посту зампреда правительства и руководителя правительственного аппарата. И уже через год займет место Владислава Суркова в администрации президента.

Но Госдума без Володина скучала недолго. Строго говоря, и не скучала вовсе: злые языки утверждают, что Володин неустанно ее курировал. И когда он вернулся обратно уже спикером в 7-м созыве, было много шуток, что его отправили туда в наказание: что сам навыбирал, тем сам и руководи. Кстати, что характерно, в отличие от прочих единороссов Володин избрался без участия в праймериз.

И теперь это формально четвертый человек в стране, а если судить по уровню публичности, то даже и второй. Он – автор известной фразы «Нет Путина – нет России» и одно из первых лиц «правящей» партии. Если бы в стране проводился чемпионат по обожанию Путина, Володин бы не слезал с высшей ступени пьедестала: он никогда не упускает случая похвалить президента и не устает пугать, что бы было, если бы был не Путин, а кто-то другой.