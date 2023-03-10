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В среду, в 18:11

Турецкий транзит

Для Анкары – при всей ее заинтересованности в отношениях с Москвой – товарооборот с Европой и США все равно важнее

Фото: Global Look Press

Турция внезапно прекратила транзит санкционных товаров в Россию. Есть несколько версий, почему она пошла на этот шаг. Первая: давление ЕС и США, пригрозивших, что турецкие фирмы окажутся под вторичными санкциями. Вторая: Эрдоган хочет больше заработать – раз транзит запрещен, значит, надо растаможить товар, заплатить пошлину. Так давно уже происходит с грузами для Ирана.

Третья: таким образом турки хотят подтолкнуть Россию к продлению зерновой сделки, на которой они прилично зарабатывают. Ну и наконец, четвертая: технический сбой в системе. Таможенная служба Турции уже заявила, что скоро все наладит.

Думаю, все версии так или иначе «играют».

Чем руководствуется Турция? В первую очередь, считаю, тем обстоятельством, что Запад стал внимательнее относиться к вторичным санкциям и к тем странам, которые оказывают помощь России в преодолении ограничений. Понятно, что для Анкары – при всей ее заинтересованности в отношениях с Москвой – товарооборот с Европой и США все равно важнее.

Конечно, тут может присутствовать и политическая конъюнктура в связи с недавним визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, желанием сделать ему приятное. С тем, конечно, чтобы что-то потом выторговать у США для себя. Поэтому не исключено, что решение прекратить транзит товаров для России может оказаться и перманентным, а может быть откорректировано по результатам переговоров с американцами.

К слову, версию про сбой системы вполне могли запустить и сами турки. Именно в свете того, что я сказал о визите Блинкена. Видимо, стремясь при этом и Россию не слишком обидеть. Вот и возникла эдакая фантастическая версия – подвела цифровизация.

Пока никто не понимает, что будет дальше: Анкара была самым крупным из «дружественных» партнеров РФ в поставке параллельного импорта. Смогут ли заменить ее ОАЭ и Китай?

Что касается Турции – так или иначе останется вариант растаможки и уплаты пошлины. А для Китая гораздо важнее, что будет с его собственной продукцией – если риск оказаться отрезанным от американского рынка будет реальным, думаю, он может прекратить поставки своих товаров в Россию. ОАЭ, думаю, подобные угрозы не испугают – едва ли мир откажется от их нефти.

Для россиян же итог один – в любом случае цены вырастут. 

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