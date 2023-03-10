Две минуты на приговор. Как в суде объявлялось решение по делу Димы Иванова

– Ничего запрещенного с собой нет? – спрашивает охранник на входе в Тимирязевский райсуд Москвы у Марии Эйсмонт, адвоката создателя телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

– Только запрещенные мысли, – меланхолично отвечает та.

– С этим к нам тоже нельзя! – веселится охранник.

– Ну да, их же на вашем сканере не видно, – грустно усмехается адвокат.

– А у нас и миелофон имеется! – уже на полном серьезе говорит чоповец.

– Да? Я думала, 1984 год еще не наступил...

– Так он и не заканчивался!

Я бы не поверила, что такой диалог может произойти в российском суде, если бы не слышала все своими ушами (заходила внутрь вместе с адвокатом).

В судебном зале собрались самые разные люди, среди которых замечаю одетых с иголочки. Оказалось – сотрудники посольств, второй секретарь американский, второй шведский, третий чешский. Поддержать пришли, так сказать. Хотя толку...

– Вы только нас недружественными в репортаже не называйте, – деликатно просит американец. – Мы очень даже дружественные...

Мама Димы, детский ортопед Елена Стромская, невысокая худая женщина, робко просит толпу журналистов о другом – оставить ей в зале место где-то с краю, чтобы она могла увидеть сына. В прошлый раз ее совсем загородили и увидеть она не смогла.

В этот раз получилось, но свидание было недолгим. В конце прошлого года в рамках ускорения судебных процессов (которых становится все больше) Верховный суд разрешил судьям оглашать не полный текст приговора, а лишь объявить, в чем обвиняется подсудимый и какое наказание назначено. У судьи Дарьи Пугачевой это заняло ровно две минуты. Дима Иванов стал первым не из политиков, кто получил по статье о «фейках» такой огромный срок.

– Жестоко, незаконно! – сошлась во мнении группа поддержки Дмитрия, совсем молоденькие студенты и студентки.

– Главное – верить в то, что делаете! – кричит им из «аквариума» Дима. Зал аплодирует.