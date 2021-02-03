В Красноярском крае потратят 3,1 млн на анализ публикаций СМИ и Штаба Навального*

На сайте госзакупок опубликован тендер на ежедневный мониторинг информационных сообщений СМИ Красноярского края, Хакасии, республики Тыва и региональных городских сообществ. На это обратил внимание телеграмм-канал «ЧТД».

Начальная цена госконтракта – 3 100 000 рублей. Заказчик – Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Последний день принятия заявок – 24 января 2022 года.

Примечательно, что в списке ресурсов, которые следовало бы мониторить, в госзаказе упомянуты Штаб Навального в Красноярске*, хотя ещё в апреле эти сообщества были удалены в соцсетях после признания сетки штабов оппозиционного политика экстремистской организацией.

Отмечается, что особое внимание в документе просят уделить критическим материалам в отношении деятельного губернатора Красноярского края Александра Усса. Ранее команда Навального обнаружила у него активы на 1,5 млрд рублей.

Ещё в сентябре в Красноярске бывшую активистку местного штаба задержали за распространения экстремистской символики. В своём Instagram она выложила восклицательные знаки.

*Штабы Навального властями России признаны экстремистской организацией. Их деятельность запрещена законом