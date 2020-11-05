Попытка не пытка. О чем новый закон против пыток

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 177 УК РФ "Истязание", исключив из ее второй части слова "с применением пытки" и убрав примечание: "Под пыткой ... понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях".

Вместо этого парламентарии предлагают добавить в ст. 286 "Превышение должностных полномочий" еще одной частью: Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённые с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет" и новым примечанием: "1. Под пыткой ... понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера.

2. Не является пыткой причинение боли или страданий, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно". То есть, палачам все-таки оставлена лазейка, больше напоминающая здоровенную дыру.

Также авторы предлагают изменить ст. 302 УК РФ "Принуждение к даче показаний", выделив пытки в отдельную часть и увеличив срок наказания по ним от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 10 лет.

В пояснительной записке авторы ссылаются на факты пыток в российских тюрьмах, о которых стало известно благодаря проекту Gulagu.net и бывшему заключенному саратовской колонии Сергею Савельеву. Хвастаются тем, что благодаря их поправкам можно будет наказывать сотрудников ФСИН. Однако никак не учитывается, что пытки зачастую осуществляются руками тех же заключенных, капо.

Совсем недавно, на ежегодной встрече Путина с членами СПЧ член ОНК Ева Меркачева заявила о необходимости введения отдельной статьи УК по пыткам. Если законопроект Клишаса-Полетаева-Крашенинникова -- реакция на требование правозащитницы, то, кажется, у нас немного плохие новости. Непонятно также, что происходит с законопроектом сенатора Людмилы Нарусовой, который как раз вводил отдельную уголовную статью для тюремных садистов. Людмила Борисовна намеревалась внести его до конца года. Вот он, конец, а про законопроект как будто забыли.