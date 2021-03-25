Кулачные бои в парламенте

Ну наконец-то в Думе началась движуха: едросы молотили коммуняк. Ну так, слегка, чуть-чуть заехав в ухо и по лицу - с намеком на синяк.

Держал плакат в руках опальный Рашкин

плюс двое, заклеймив QR-кодЫ.

Тут подбегают белые рубашки

и ну мутузить их туды-сюды.

С захватом шеи (хорошо хоть не за яйца

. Ну депутаны же, ну кто же виноват!),

семь против трех в борьбе, как у нанайцев

отняли и искомкали плакат.

Один едрос, наверно самый смелый,

кивал лишенцам в сторону двери:

«Махаться тут не депутатов дело.

Пойдемте выйдем, мужики, поговорим!»

Ну разве это драка, разве сеча?

Костюмы берегут и галстуки свои.

Таким бойцам в Госдуме делать неча.

Вы вспомните кулачные бои!

Как на Руси святой бывало дрались!

На стенку стенка, больше сотен двух.

Накостылять противникам старались,

была традиция и укреплялся дух.

Но и регламент был довольно строгий:

меж ног не бить, до первых лишь кровей.

Ну а упал на снег какой убогий,

оставь его, лежачего не бей.

Вы, думцы, вспомните заветы наших предков

- приемчики кулачные древлян.

Вам надо постигать, лупить как метко

. И подучиться в Раде киевлян.