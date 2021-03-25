Кулачные бои в парламенте
Наш поэтический обозреватель - про инцидент в Госдуме из-за плаката против QR-кодов.
Ну наконец-то в Думе началась движуха: едросы молотили коммуняк. Ну так, слегка, чуть-чуть заехав в ухо и по лицу - с намеком на синяк.
Держал плакат в руках опальный Рашкин
плюс двое, заклеймив QR-кодЫ.
Тут подбегают белые рубашки
и ну мутузить их туды-сюды.
С захватом шеи (хорошо хоть не за яйца
. Ну депутаны же, ну кто же виноват!),
семь против трех в борьбе, как у нанайцев
отняли и искомкали плакат.
Один едрос, наверно самый смелый,
кивал лишенцам в сторону двери:
«Махаться тут не депутатов дело.
Пойдемте выйдем, мужики, поговорим!»
Ну разве это драка, разве сеча?
Костюмы берегут и галстуки свои.
Таким бойцам в Госдуме делать неча.
Вы вспомните кулачные бои!
Как на Руси святой бывало дрались!
На стенку стенка, больше сотен двух.
Накостылять противникам старались,
была традиция и укреплялся дух.
Но и регламент был довольно строгий:
меж ног не бить, до первых лишь кровей.
Ну а упал на снег какой убогий,
оставь его, лежачего не бей.
Вы, думцы, вспомните заветы наших предков
- приемчики кулачные древлян.
Вам надо постигать, лупить как метко
. И подучиться в Раде киевлян.