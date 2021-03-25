Песков подтвердил, что очередной разговор Байдена и Путина состоится в ближайшие пару недель

Пул Белого дома США сообщил, что в ближайшее время планируется встреча президентов Штатов и России. Сам президент Джо Байден отметил: «У нас будет продолжительный разговор», – цитирует Байдена «Интерфакс».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча планируется, но конкретных договорённостей пока нет. Встреча может пройти до конца года.

В последний раз Путин и Байден общались в онлайн-формате 7 декабря. Тогда основной темой встречи стал военный кризис на территории Украины.