«В каком-то смысле военные действия уже начались»: Адвокат оценил релиз ФСБ о задержании 106 неонацистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в 37 регионах страны 106 «сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб». В релизе говорится, что они под руководством Краснова готовили теракты в разных частях России. Против молодых людей начаты проверки и возбуждены уголовные дела, пишет ФСБ.

При этом, существует ли группировка «М.К.У.» на самом деле, неизвестно, объясняет адвокат Иван Павлов, специализирующийся на закрытых процессах, делах о шпионаже и гостайне, которые обычно ведет именно ФСБ. Он обращает внимание, что в отдельных журналистских материалах авторы приходят к выводу, что такой организации нет.

«Проблема в том, что правду мы и не узнаем, во всяком случае, в ближайшие годы»,

— объясняет юрист, поясняя, что единственным источником информации, который представляется в данном случае обществу, выступают пресс-релизы ФСБ.

По мнению г-на Павлова, новость об активизации российской спецслужбы напрямую связана с внешнеполитическим контекстом, когда весь мир обсуждает возможное нападение России на Украину.

«В каком-то смысле военные действия уже начались, но не там, где войска, не на территории «противника», а в собственной стране. Сотрудники спецслужб моментально считали посыл милитаристской риторики Кремля и, не дожидаясь результатов политических переговоров, тут же вступили в войну», — рассуждает адвокат.

По его словам, подобные дела создают для следователей новые обширные карьерные возможности и шанс получить лишние звездочки на погоны. С такой мотивацией, считает Павлов, под возбуждаемые ведомством секретные уголовные дела со временем попадает всё «больше невиновных людей», которые таким образом становятся «жертвами» ещё не начавшейся войны.