Милонов, Дед Маразм и Снегурочка

Виталий Милонов, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей начал отрабатывать свой свежеполученный высокий пост в новом составе Госдумы. Его вдруг осенило, что Деды Морозы и Снегурочки посещают семьи без всяких правил. Непорядок. Ведь они могут быть разносчиками заразы! Пускай Роспотребнадзор немедленно выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек, потребовал Милонов.

Наш поэтический обозреватель решил придти на помощь и поучаствовать в составлении инструкции для Д.М. и С.

Вот этот, с бородой из ваты и мишурою на груди,

немного может быть поддатым, но без прививки — уходи!

Куар-кодЫ, чтоб различали с балкона и в дверной глазок,

нашей на шубу без печали. И «Лайтом» уколись разок.

Усы свои и бородищу заменой маске не считай.

Пришел без маски — строго взыщут, пошлют этапом аж в Китай.

На валенки надень бахилы. Имей в баллоне кислород.

Мешок без дыр чтоб был, не хилый. И не смотри ребенку в рот.

Его поздравь дистанционно: на кухне вы, а в спальне бой.

Вполне разумно и резонно в гостях не рисковать собой.

Подарок спиртом обработай (конечно, если не допил).

С таким подходом и заботой на целый день вам хватит сил.

Теперь Снегурка. Про ковидность ее заказчик должен знать.

Еще плюс справку про фригидность клиенту надо предъявлять.

На ней костюм противочумный, надежно спрятана коса.

Костюм придумал кто-то умный (чтоб тот, кто в нем, вдруг не зассал).

Ну а к Милонову случится зайти, чтоб испытал он шок,

поставь его на табуретку и пусть читает вам стишок.