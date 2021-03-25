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Крупнейший веб-сервис, принадлежащий Microsoft, хотят оштрафовать за «Умное голосование»

Уход GitHub с российского рынка будет некритичным для прибыли компании, но проблемой для российских пользователей

Фото: скриншот сайта GitHub, Instagram Алексея Навального

Один из крупнейших сервисов для IT-проектов GitHub получил протокол от Роскомнадзора за отказ удалить со своего ресурса запрещённый контент – списки «Умного голосования», в которых сторонники оппозиционера Алексея Навального перечисляют имена кандидатов кандидатов на сентябрьских выборах в Думу, за которых следовало бы проголосовать.

23 декабря состоится заседание, на котором компании могут выписать штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, пишет «Роскомсвобода».

Технический эксперт «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв сомневается, что российское надзорное ведомство всерьёз захочет «бодаться» с организацией, которая с некоторых пор принадлежит компании Microsoft. Также ранее GitHub «прекрасно сотрудничал» с Роскомнадзором. «Не верится, что GitHub вдруг резко встал в позу и перестал удалять», – говорит Мисбах-Соловьёв.

При этом эксперт отмечает, что для GitHub российский рынок вряд ли интересен, поскольку в РФ у подобных сервисов традиционно мало платных клиентов и уход с российского рынка никак существенно не повлияет на прибыль компании.

Для российских же пользователей уход GitHub станет проблемой. Многие используют его для хранения зеркал своих проектов. «Но не думаю, что из-за его блокировки кто-то полезет на баррикады», – говорит эксперт.

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