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«Матвиенко, за эту власть в военкомат не побегут, не надейтесь»: спикеру Совфеда врезали за шутку про русских в трудные времена

Россияне считают, что шутка не имеет ничего общего с реальностью, так как из страны уезжают тысячами

Фото: Global Look Press

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала об увиденной ею в интернете шутке о том, что в случае наступления трудных времён русские не становятся беженцами, а сразу «бегут в военкомат».

В ходе «правительственного часа» в Совфеде в среду выступал глава МИД Сергей Лавров. Ряд сенаторов поднимали тему об агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», - рассказала Матвиенко.

По её словам, «пусть наши так называемые партнёры это имеют в виду».

Вот только в соцсетях посыл Матвиенко «нашим так называемым партнёрам» не оценили.

«Ерунду сказала Матвиенко, её анекдот не сходится с тем фактом, что около ста сорока тысяч бывших россиян уехали на ПМЖ в США», - пишет читатель.

«А в другие страны? Тысячами народ валит заграницу!» - поддерживает первого комментатора ещё один россиянин.

«Блаженны верующие…» - иронично отозвался о Матвиенко москвич.

«Матвиенко, не при всякой власти в военкомат бегут, за эту могут и не побежать, не надейтесь», - предостерегли спикера Совфеда.

«Не в этот раз, Валентина Ивановна, не в этот раз... В этот раз вы как-нибудь сами…» - предложили Матвиенко.

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