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Пообломать рога

Наш поэтический обозреватель попытался осмыслить ситуацию, которая складывается вокруг Валерия Рашкина и других коммунистов

Фото: скриншот

Коммунисты Валерий Рашкин и Екатерина Енгалычева

За что прессуют коммунистов? За то, что взяли много мест?

Не чисто тут, совсем не чисто. На них хотят поставить крест?

Держался стойко хантер Рашкин, зубр средь госдумовских мужей.

Ему б в скетчкоме «Наша Раша» такой разыгрывать сюжет.

Все отрицал. На полиграфе не дрогнул ни один прибор

Ну чем Кремлю он не потрафил, за что суровый приговор?

Сломали зубра, загнан. Сдался. Немного не хватило сил.

Под пытками во всем сознался: «Да, я лосиху завалил.

Не знала ни одна собака. «Друзья» зазвали в те места...»

Спецоперация, однако - сидели сыщики в кустах.

Теперь вот коммунист Самсонов. Весь потрясен Владивосток.

Понятен стал для миллионов, какой у коммуняк исток.

Самсонова дерьмом облили, чего такой нам фрукт жалеть.

С диагнозом «педофилия» на скорой увезен болеть.

Что будет дальше, страшно думать. Порвут с серпом кровавый стяг?

Полупустою будет Дума, лишат мандатов коммуняк?

Нет, их заря не заалеет. Пришьют за весь их коммунизм

некрофилию в Мавзолее, зоофилию и садизм.

Смолчит Зюганов, он таковский. Его нетрудно напугать.

И будет только Жириновский мальчишек веничком стегать

Рубрика: Политика

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