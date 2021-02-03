Экс-заключенные ИК-2 в Покрове рассказали про отряд, созданный специально для Навального

Отбывавшие срок в покровской ИК-2 Нариман Османов и Евгений Бурак дали интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иностранным агентом) о жизни Алексея Навального в колонии. Османов и Бурак были определены в один отряд с оппозиционным политиком, но уже отбыли наказание и находятся на свободе.

Османов отмечает, что отряд из 45-50 человек был собран специально Навального из заключенных других отрядов. Напрямую им об этом не говорили, сформировали отряд под предлогом «прорвавшейся трубы», помещения спешно были приведены в порядок, заново выкрашено. Всем заключенным запретили общаться с Навальным.

«Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно»

, – рассказывает Нариман Османов.

Оба заключенных, давших интервью каналу, подтвердили, что во время голодовки Навального «завхоз отряда Михалкин и дневальный Александр Шуралев “целыми днями пропадали в библиотеке” и готовили фильм про оппозиционера», основная мысль которого сводится к тому, что политик якобы является геем:

«Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати»

, – рассказывает Османов.

По возвращении из больницы после голодовки на соседнюю с Навальным койку положили заключенного из низшей касты тюремной иерархии, которого заставили «играть на нервах» политика.

Османов заявил, что в отряде были собраны самые «бесхребетные» заключенные, которые были согласны делать что угодно по указанию администрации. «Даже добро было нассать на него. Подойти просто и обоссать его. <…> И провоцируют на то, чтобы он ударил кого-нибудь из них», – рассказывает экс-заключенный.