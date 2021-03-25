Сайт Путина к выборам 2018 года заблокировали из-за рекламы казино

«Роскомсвободы» сообщает о блокировке сайта предвыборной кампании президента Владимира Путина, который работал в 2018 году. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

Блокировка сайта «путин2018.рф» произошла по требованию Федеральной налоговой службы. Решение принято в связи с рекламой онлайн-казино и нелегальный букмекерских компаний. Всего за последние четыре года ФНС по этим причинам заблокировал более 7 тысяч сайтов.

Сайт Путина был заблокирован 5 октября. Сейчас доступен другой сайт Путина, оформленный в латинице и в домене «ru».

Журналисты отметили, что и сайт предвыборной кампании Ксении Собчак из 2018 года выводит пользователей на сайт со ставками на спорт.