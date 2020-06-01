Заседание в знак протеста
Коммунисты Мосгордумы не сдаются и продолжают в доступных формах выражать недовольство ситуацией. К ним начинают присоединяться депутаты других фракций
Коммунист Евгений Ступин сообщил, что сегодняшее заседание Мосгордумы, снова назначенное дистанционным, фракция КПРФ решила провести в холле здания столичного парламента.
"В знак протеста против дистанционного формата заседания Мосгордумы мы с коллегами Еленой Янчук, Дмитрием Локтевым и Михаилом Тимоновым (фракция СРЗП. -- Ред.) принимаем участие в заседании возле зала заседаний в холле, -- рассказал он в Facebook. -- Демонстрируем, что готовы к очной работе в интересах москвичей! Ну и в знак протеста против фальсификации выборов в Госдуму повесили плакаты!"
На плакатах написано все, что депутаты думают о результатах выборов и дистанционном голосовании. На одном из плакатов изображена карикатура на главреда "Эха Москвы", главного адепта дистанционного голосования, Алексея Венедиктова. Ранее баннер с аналогичном содержанием растянули прямо в зале заседаний коммунисты Саратовской облдумы.
"[Председатель Мосгордумы] Шапошников упорно не желает вывести на экран всех якобы присутствующих на этом дистанционном электронном заседании депутатов, -- отмечает экс-член компартии Елена Шувалова. -- Что очевидно свидетельствует, считаю, о том, что вместо депутатов кнопки на мониторах жмёт неизвестно кто. А, следовательно, и законы ... принимает неизвестно кто. Минимальным количеством голосов прошло решение проводить вообще заседания в дистанционном режиме. Смириться с этим нельзя".
В целом настрой у коммунистов и примкнувшим к ним боевой. Сообщают, что им удалось "с трибуны" выступить по поводу результатов прошедших выборов.