Заседание в знак протеста

Коммунист Евгений Ступин сообщил, что сегодняшее заседание Мосгордумы, снова назначенное дистанционным, фракция КПРФ решила провести в холле здания столичного парламента.

"В знак протеста против дистанционного формата заседания Мосгордумы мы с коллегами Еленой Янчук, Дмитрием Локтевым и Михаилом Тимоновым (фракция СРЗП. -- Ред.) принимаем участие в заседании возле зала заседаний в холле, -- рассказал он в Facebook. -- Демонстрируем, что готовы к очной работе в интересах москвичей! Ну и в знак протеста против фальсификации выборов в Госдуму повесили плакаты!"

На плакатах написано все, что депутаты думают о результатах выборов и дистанционном голосовании. На одном из плакатов изображена карикатура на главреда "Эха Москвы", главного адепта дистанционного голосования, Алексея Венедиктова. Ранее баннер с аналогичном содержанием растянули прямо в зале заседаний коммунисты Саратовской облдумы.