Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:01

Чеченский министр: Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

На сайте Кремля выложенный в Instagram документ опубликован не был

Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в личном Instagram.

На странице Дудаева опубликован документ с заглавием «Указ президента Российской Федерации». Он датирован 21 сентября.

На сайте Кремля в публикации от 22 сентября подобный указ опубликован не был.

«О заслугах Рамзана Ахматовича перед Родиной знает весь мир! Своим добросовестным трудом, смелостью на поле боя и решимостью на политической арене снискал себе безграничное уважение наш легендарный Лидер», – пишет Дудаев.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Политика 10 часов назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 5 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 неделю назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Общество 1 час назад

Гороскоп на 30 сентября – 6 октября

Происшествия 2 часа назад

В аэропорте Внуково иностранец забрался под крышу. Прокуратура начала проверку

Общество 3 часа назад

Эксперты выбирают фаворитов из новых иноагентов, а КПРФ продолжает бунт: новости к вечеру 29 сентября

Общество 5 часов назад

«Доброшрифт» отказался от коллекции одежды с матерным слоганом в поддержку детей с ДЦП

Общество 6 часов назад

33 дела Навального. Как и за что судили самого обвиняемого человека России

Политика 7 часов назад

«ОВД-Инфо», Пётр Верзилов, Сергей Смирнов и ещё 18 физлиц признаны иностранными агентами

Политика 7 часов назад

Санкции, Украина и Афганистан: о чём будет говорить Нуланд, если приедет в Москву

Недвижимость 9 часов назад

Питерский суд наказал магазин «Магнит» за грохот и вибрацию

Политика 9 часов назад

Политолог: «Закон Собянина, Воробьёва и Кадырова» – сигнал всем о несменяемости власти

Политика 9 часов назад

Блокировка приемной и задержания: московская полиция продолжает борьбу с коммунистами

Общество 10 часов назад

Коммунист Евгений Ступин: Арестовано уже порядка 90 членов КПРФ

Политика 10 часов назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 10 часов назад

В Group-IB заявили о невиновности Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене

Политика 10 часов назад

Юрист КПРФ арестован на 10 суток

Политика 10 часов назад

Германия пояснила, что не она блокировала RT, а YouTube. МИД РФ уже потребовал наказать всех

Политика 11 часов назад

Паровозики, которые смогли. 66 единороссов делали вид, что шли в Думу, но отказались от мандатов

Общество 12 часов назад

«Расформировать к чертям собачьим!»: юрист предложил, что делать с военчастью после гибели двух солдат

Общество 12 часов назад

В Кремле рассказали, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика