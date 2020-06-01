Чеченский министр: Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в личном Instagram.

На странице Дудаева опубликован документ с заглавием «Указ президента Российской Федерации». Он датирован 21 сентября.

На сайте Кремля в публикации от 22 сентября подобный указ опубликован не был.