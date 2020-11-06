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"Ничего не могу сказать по этой теме": Песков заявил, что не в курсе проблем КПРФ

Представитель Кремля подчеркнул, что право на обращение в суд предусмотрено законом

Фото: Global Look Press

В Кремле не осведомлены о ситуации с проблемами у КПРФ при подаче исков по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают – я просто не знаю деталей, поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о ситуации с юристами КПРФ, которые, предположительно, были задержаны перед подачей иска по итогам ДЭГ в столице, он также отметил, что право на обращение в суд закреплено в законе. «Подача любого иска – она предусмотрена законом. И здесь неважно, как считают, важно, это по закону или не по закону», – сказал Песков. 

Ранее стало известно, что полиция приехала в общественную городскую приемную вице-спикера Госдумы VII созыва от КПРФ Ивана Мельникова, где в тот момент находились юристы московского горкома партии, готовившие подать сегодня утром жалобу на итоги ДЭГ в Москве. По словам пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Никиты Попова, они оказались заблокированы в приемной.

Теги: #Песков, #КПРФ

Рубрика: Политика

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