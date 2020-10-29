YouTube запретил публиковать видео, оспаривающие выборы в США

В обновленных правилах видеохостинга YouTube опубликовано условие, согласно которому запрещено оспаривать итоги выборов, прошедших в США, а также запрещено публиковать такой контент в отношении парламентских выборов 2021 года в ФРГ. об этом пишет «Интерфакс».

Также в обновленных правилах запрещено размещать призывы к нарушению демократических процессов и контент, которые призывает пользователей мешать процессу голосования, а также нарушать его алгоритм.

После первого нарушения автор канала будет предупрежден о запрещенном контенте, а сам контент удален. После трех предупреждений пользователь будет заблокирован.