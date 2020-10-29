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Вчера, в 23:58

YouTube запретил публиковать видео, оспаривающие выборы в США

Это правило касается и парламентских выборов 2021 года в Германии

Фото: Global Look Press

В обновленных правилах видеохостинга YouTube опубликовано условие, согласно которому запрещено оспаривать итоги выборов, прошедших в США, а также запрещено публиковать такой контент в отношении парламентских выборов 2021 года в ФРГ. об этом пишет «Интерфакс».

Также в обновленных правилах запрещено размещать призывы к нарушению демократических процессов и контент, которые призывает пользователей мешать процессу голосования, а также нарушать его алгоритм. 

После первого нарушения автор канала будет предупрежден о запрещенном контенте, а сам контент удален. После трех предупреждений пользователь будет заблокирован. 

Теги: #США, #Германия

Рубрика: Политика

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