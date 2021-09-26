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Нацболы заявили о применении насилия при задержании за акцию против фальсификации выборов

Силовики задержали девять активистов «Другой России Эдуарда Лимонова». Они обвиняют полицию в избиении

Фото: Global Look Press

Девять представителей «Другой России Эдуарда Лимонова», созданной в сентябре прошлого года членами запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (НБП), были задержаны в Екатеринбурге. Накануне они провели акцию протеста против фальсификации выборов. 

При этом точная причина задержания пока не сообщается. Как заявила «Медиазоне» руководитель московского отделения организации Ольга Шалина, на них ещё не составили протоколы, однако полицейские уже пообещали «закрыть [задержанных] надолго».

Кроме того, знакомые задержанных пожаловались на применение сотрудниками МВД насилия во время задержания. Первым правоохранители взяли Кирилла Имашева — после того как он вышел в магазин, его соратники услышали крики активиста «помогите бьют», а затем увидели сцену задержания, причем лицо Имашева в этот момент якобы было в крови.

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