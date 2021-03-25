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Проклятие Терешковой

Как в Брянской области самообнулилась свежепроложенная дорога, и почему власти тут же назвали СМИ подлыми

Фото: Соцсети

В Брянске торжественно и предвыборно открыли новую дорогу, установив тем самым нормальную связь между Фокинским и Володарским районами. Праздновали это событие как не в себя: провели парад с оркестром, прокатили по новой трассе кортежи из техники, позвали видных вельмож на всё это смотреть.

На торжества по поводу открытия прибыл весь свет Брянской области: губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, глава единороссов в Госдуме Сергей Неверов (на данный момент, говорят, покинул начальственный кабинет) и другие официальные лица. Да и как им было не прибыть – дорога строилась по нацпроекту на деньги из федерального бюджета. Про её запуск доложили даже Путину. Он бы и сам приехал, если бы бункер не поманил.

В России, как известно, две беды и обе они сошлись в одной точке между Фокинским и Володарским районами Брянской области под грохот литавр. Уже сами эти обстоятельства до безысходности трагичны.

Всего лишь пять дней спустя, как будто подводя итоги выборов, свежепроложенная трасса обрушилась в нескольких местах вместе с грунтом. Дорога самообнулилась. Мы не упомянули Валентину Терешкову и правильно сделали – её там не было. Но, видимо, проклятие депутата-обнулятора перекинулось уже на всех представителей «Единой России».
Фото: Соцсети

Власти Брянска поспешили заявить, что подлые СМИ все перепутали и дорога обнулилась только на съезде, ведущем к дачным домикам, в 40 метрах от основной трассы, и то обнулилась не очень сильно.

Простите, но если у вас съезд к дачным домикам напоминает довольно приличную развязку и оборудован пешеходным переходом, то чьи это, простите, домики.

Власти добавили, что этот самый съезд был не доделан: грунт не был укреплён специальной сеткой и не обустроена дренажная система.

Простите ещё раз. Мы не спецы в дорожном строительстве, но логика подсказывает, что сначала сетка и дренаж, а только потом асфальт. Или все так и было задумано для перманентного распила на ремонте?

В общем, повторимся, в России две беды. И первая – отнюдь не дураки, как принято считать.

Рубрика: Политика

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