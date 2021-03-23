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«У депутатов подросли дети, и теперь они… депутаты?» В сети комментируют новость о молодых «единороссах» в Госдуме

Россияне уверены, что депутатами до 35 лет случайно не становятся

Фото: Агентство "Москва"

Секретарь генсовета «Единой Россия» Андрей Турчак заявил, что примерно каждому пятому депутату партии в новом созыве Госдумы не исполнилось 35 лет, это примерно 18% нового состава фракции.

«Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтёры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения «Мы вместе», победители конкурсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап». Много молодёжи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет», - отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

Впрочем, в соцсетях позитив Турчака не поддержали.

«Печально. Совершенно «зелёные» депутаты будут отвечать за жизнь пенсионеров, инвалидов и малоимущих. Сейчас такая молодёжь придерживается мнения «вас никто не просил рожать» и «у вас есть дети и спросите у них». А ещё они говорят «здесь закон мы, а вы никто», - отмечает пенсионер.

«Какая разница, сколько лет, человеку? Вопрос в другом, есть ли у него честь и совесть? По поводу этих 18 % у меня присутствуют большие сомнения», - высказался россиянин.

«Что-то мне подсказывает, что в «Единой России» чтут трудовые династии. У депутатов подросли детишки, и теперь они… депутаты», - предположил читатель.

«Да, а лет через 10 депутатами будут уже внуки…» - грустно отметил уралец.

«Можно было сказать по-другому: «82% депутатов старше 35 лет». Нормальный расклад. Если будут одни старпёры, которым уже ничего не нужно, кроме покоя и прибавки к пенсии, то толку от таких депутатов не будет. Это подвижная работа, тут нельзя мхом покрываться», - находит все же позитив в информации петербуржец.

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