Корреспондента Sobesednik.ru вызвали на допрос в качестве свидетеля

Скорее всего дело в освещении автором народного схода по итогам парламентских выборов, состоявшегося 20.09 на Пушкинской площади в Москве. Автор немедленно проконсультировалась с адвокатом Дмитрием Джулаем.

- Очень смешная бумага, - прокомментировал Джулай. - Прибыть в дежурную часть. Для допроса в качестве свидетеля. При этом повестка выписана начальником оперативного подразделения. Допросить в качестве свидетеля можно только по уголовному делу, но обычно это делает следователь, а не оперативный сотрудник (есть, правда, исключения).

Можно не ходить, поскольку, во-первых, привод можно оформить только если возбуждено уголовное дело, а, во-вторых, повестку получали не вы, а ваша мама. Маму, кстати, надо проинструктировать ничего не брать и не расписываться у полицейских.

Мама уже проконсультирована. Репортаж о походе в дежурную часть ожидайте завтра после полудня.