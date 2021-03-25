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Юлии Шестун запретили выезжать за пределы Подмосковья

Уголовное дело в отношении супруги экс-главы Серпузовского района Подмосковья и ее отца завершено. Вменяемая им ст. 312 предусматривает до 2-х лет лишения свободы

Дело против Юлии Шестун и ее отца по статье о незаконных действиях с имуществом, находящимся под арестом или подлежащим конфискации, возбуждено еще в июне службой судебных приставов. Сама Юлия, как и ее супруг Александр Шестун, считают дело сфабрикованным. Ранее она рассказывала, что на арестованные следствием автомобили, принадлежащие семье, им неоднократно приходили штрафы.

"Рвет душу на клочья мысль о малолетних сыновьях, - передает телеграм-канал "Дело Шестуна" слова политика, отбывающего 15-летний срок в колонии в Тверской области. - Во время очередных визитов автоматчиков в масках малыши буквально не отходят от мамы, цепляясь за руки и ноги.

На всю жизнь у детей в памяти штурм дома, когда уволокли их отца. Не один раз врывались через окна «смелые» спецназовцы, выворачивая из стен телевизоры, спортивные тренажеры при малышах.

Представить себе не могу, как хватает наглости Кремлю столь беспощадно расправляться с многодетной семьей своего оппонента. С особым наслаждением смотрел предвыборные ролики партии власти о защите материнства. Спасибо за наше счастливое детство!».

Теперь, как сообщает Александр Шестун, дознаватель ФССП некто Латышев избрал для его супруги меру пресечения в виде ограничения свободы. Это не позволит Юлии навещать супруга в колонии.

Теги: ##Шестун

Рубрика: Политика

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