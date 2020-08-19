Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:23

Венедиктов признан главным злом выборов своими же подписчиками

Опрос устроил сам главный редактор "Эха Москвы" не без доли иронии

Фото: Global Look Press

Главный редактор «Эха Москвы», глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и последовательный сторонник электронного голосования Алексей Венедиктов испытал после парламентских выборов немало неприятных минут. После мощнейших диванных войн, связанных с большим отрывом «Единой России» от остальных партий именно на электронном голосовании, он решил провести в своём телеграм-канале опрос «Кто главное зло на этих выборах (по следам фейсбучных баталий)?» Аудитории было предложено три варианта – Алексей Венедиктов, Джордж Клуни и Григорий Явлинский. 

Фото: Telegram

По итогам подсчёта 10 тысяч голосов уверенно лидирует сам Алексей Алексеевич с результатом 62%. Клуни и Явлинский отстали так же безнадёжно, как прочие партии от «Единой России»: 22% и 16% голосов соответственно. Забавно, что опрос, по сути, тоже является электронным голосованием. Хотели ли подписчики пошутить над Венедиктовым или всерьёз разозлены, что он невольно поддержал систему, за которой нельзя проследить и которая выдала сомнительный результат, осталось непонятным: оставлять комментарии под своими сообщениями Алексей Алексеевич не позволяет.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Общество 6 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 1 неделю назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 1 неделю назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Общество 12 минут назад

Россия поставила рекорд XXI века по площади сгоревшего леса

Общество 8 часов назад

"Значит, снова будут грабить…": в сети уверены, что Хуснуллин не случайно заговорил про изменения в ЖКХ после выборов

Политика 8 часов назад

Шульман, не называя имен, прокомментировала ситуацию с электронным голосованием и Венедиктовым

Общество 8 часов назад

"Разогнать к чертям пенсионный фонд и отменить налоги!": В сети в бешенстве от заявлений зама Набиуллиной

Происшествия 9 часов назад

"Надеюсь, хирурги резали ногу не без удовольствия и без наркоза"

Политика 9 часов назад

"Любые наперсточники бы обзавидовались!" В сети обсуждают итоги голосования в Госдуму

Политика 10 часов назад

Электронное голосование: "чёрный ящик", из которого можно вытащить за уши медведя

Общество 10 часов назад

"ЕР" в большинстве, протокольная бойня в Уссурийске и пермский стрелок без ноги: новости к вечеру 21 сентября

Политика 11 часов назад

Алексей Навальный: “Мы большинство” с 19 сентября не лозунг, а результат голосования

Общество 12 часов назад

СКР проверит законность действий преподавателя, который продолжил лекцию во время шутинга

Политика 14 часов назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Общество 15 часов назад

Как избежать массовых расстрелов в школах и вузах

Общество 15 часов назад

Патрушев заявил, что на Западе люди вступают в браки с животными. Это не так

Политика 15 часов назад

Николай Платошкин: Члены избиркомов не скрывают своей ненависти к нам

Политика 16 часов назад

Илья Гращенков: Что ждать от новой Госдумы?

Политика 16 часов назад

Алексей Макаркин: "Теперь в Думе представлены восемь партий"

Общество 16 часов назад

Коммунистка Вера Ганзя: "Выборы грязные"

Политика 16 часов назад

На содержание Путина и его аппарат россияне потратят годовой бюджет Сочи

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика