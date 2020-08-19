Венедиктов признан главным злом выборов своими же подписчиками

По итогам подсчёта 10 тысяч голосов уверенно лидирует сам Алексей Алексеевич с результатом 62%. Клуни и Явлинский отстали так же безнадёжно, как прочие партии от «Единой России»: 22% и 16% голосов соответственно. Забавно, что опрос, по сути, тоже является электронным голосованием. Хотели ли подписчики пошутить над Венедиктовым или всерьёз разозлены, что он невольно поддержал систему, за которой нельзя проследить и которая выдала сомнительный результат, осталось непонятным: оставлять комментарии под своими сообщениями Алексей Алексеевич не позволяет.