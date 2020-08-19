Венедиктов признан главным злом выборов своими же подписчиками
Опрос устроил сам главный редактор "Эха Москвы" не без доли иронии
Главный редактор «Эха Москвы», глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и последовательный сторонник электронного голосования Алексей Венедиктов испытал после парламентских выборов немало неприятных минут. После мощнейших диванных войн, связанных с большим отрывом «Единой России» от остальных партий именно на электронном голосовании, он решил провести в своём телеграм-канале опрос «Кто главное зло на этих выборах (по следам фейсбучных баталий)?» Аудитории было предложено три варианта – Алексей Венедиктов, Джордж Клуни и Григорий Явлинский.
По итогам подсчёта 10 тысяч голосов уверенно лидирует сам Алексей Алексеевич с результатом 62%. Клуни и Явлинский отстали так же безнадёжно, как прочие партии от «Единой России»: 22% и 16% голосов соответственно. Забавно, что опрос, по сути, тоже является электронным голосованием. Хотели ли подписчики пошутить над Венедиктовым или всерьёз разозлены, что он невольно поддержал систему, за которой нельзя проследить и которая выдала сомнительный результат, осталось непонятным: оставлять комментарии под своими сообщениями Алексей Алексеевич не позволяет.