Мишустин, Песков, Собянин попали в новые санкционные списки спецкомитета Конгресса США
Также в списке из 35 человек значатся журналисты Соловьев, Симоньян, Эрнст, предприниматели Усманов, Дерипаска и Абрамович
Комитет по процедурным вопросам нижней палаты Конгресса США представил список из 35 российских чиновников и бизнесменов, против которых, по их представлению, следовало бы применить экономические санкции.
Поправка с именами россиян была предложена к проекту оборонного бюджета на 2022 года, пишет «Интерфакс».
Среди 35 человек оказались и такие знаковые персонажи как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Среди бизнесменов оказались имена Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Геннадия Тимченко.
Также предлагается установить санкции против физлиц-рупоров пропаганды: Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Эрнста.