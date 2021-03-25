Мишустин, Песков, Собянин попали в новые санкционные списки спецкомитета Конгресса США

Комитет по процедурным вопросам нижней палаты Конгресса США представил список из 35 российских чиновников и бизнесменов, против которых, по их представлению, следовало бы применить экономические санкции.

Поправка с именами россиян была предложена к проекту оборонного бюджета на 2022 года, пишет «Интерфакс».

Среди 35 человек оказались и такие знаковые персонажи как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Среди бизнесменов оказались имена Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Геннадия Тимченко.

Также предлагается установить санкции против физлиц-рупоров пропаганды: Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Эрнста.