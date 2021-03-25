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Вчера, в 23:24

Мишустин, Песков, Собянин попали в новые санкционные списки спецкомитета Конгресса США

Также в списке из 35 человек значатся журналисты Соловьев, Симоньян, Эрнст, предприниматели Усманов, Дерипаска и Абрамович

Фото: Global Look Press

Комитет по процедурным вопросам нижней палаты Конгресса США представил список из 35 российских чиновников и бизнесменов, против которых, по их представлению, следовало бы применить экономические санкции.

Поправка с именами россиян была предложена к проекту оборонного бюджета на 2022 года, пишет «Интерфакс»

Среди 35 человек оказались и такие знаковые персонажи как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Среди бизнесменов оказались имена Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Геннадия Тимченко.

Также предлагается установить санкции против физлиц-рупоров пропаганды: Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Эрнста.

Теги: #Санкции

Рубрика: Политика

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