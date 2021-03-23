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По итогам обработки 61% протоколов на выборах в Госдуму "Единая Россия" набирает более 47%

В России завершилось трехдневное голосование за депутатов Госдумы, также состоялись местные и региональные выборы

Фото: АГН "Москва"

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на 7 утра 20 сентября, на выборах в Государственную думу восьмого созыва после обработки 61,35% протоколов по федеральным округам партия «Единая Россия» набирает 47,41%, за ней следуют КПРФ (20,78%) и ЛДПР (7,86%).

У партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 7,51% голосов, у партии «Новые люди» – 5,73%, остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

В столице ЕР после обработки 50,3% протоколов набирает 39,6% голосов, КПРФ – 20,3%, «Новые люди» – 7,3%. У ЛДПР и «Справедливой России» по 7,2%. 

Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов лидируют во всех девяти субъектах, где состоялись прямые выборы губернаторов.

У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева по итогам обработки около 99% протоколов 55,81% голосов, у губернатора Тверской области Игоря Рудени после обработки 81,14% протоколов – 53,26%, у врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко – 72,60% голосов после обработки 95,78% протоколов.

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