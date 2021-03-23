Опубликованы московские результаты голосования. Партия "Яблоко" не набрала 5%

После обработки 100% протоколов в Москве объявлены результаты голосования, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Реута, зампредседателя Мосгоризбиркома.

Список лидеров по столице выглядит таким образом:

«Единая Россия» – 36,98%;

КПРФ – 22,66%;

«Справедливая Россия» – 7,34%;

«Новые люди» – 7,09%;

ЛДПР – 7,08%.

Партии «Яблоко» не удалось преодолеть барьер в 5%, не добрав 0,11%. Остальные партии набрали от 1,1% до 2,85%. Только партия «Гражданская платформа» не набрала и половины процента – 0,27%.