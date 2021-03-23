Опубликованы московские результаты голосования. Партия "Яблоко" не набрала 5%
"Единая Россия" все-таки заняла первую строчку выборной таблицы в столице
После обработки 100% протоколов в Москве объявлены результаты голосования, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Реута, зампредседателя Мосгоризбиркома.
Список лидеров по столице выглядит таким образом:
- «Единая Россия» – 36,98%;
- КПРФ – 22,66%;
- «Справедливая Россия» – 7,34%;
- «Новые люди» – 7,09%;
- ЛДПР – 7,08%.
Партии «Яблоко» не удалось преодолеть барьер в 5%, не добрав 0,11%. Остальные партии набрали от 1,1% до 2,85%. Только партия «Гражданская платформа» не набрала и половины процента – 0,27%.