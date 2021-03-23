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Сегодня, в 18:07

Опубликованы московские результаты голосования. Партия "Яблоко" не набрала 5%

"Единая Россия" все-таки заняла первую строчку выборной таблицы в столице

Фото: АГН "Москва"

После обработки 100% протоколов в Москве объявлены результаты голосования, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Реута, зампредседателя Мосгоризбиркома.

Список лидеров по столице выглядит таким образом: 

  • «Единая Россия» – 36,98%;
  • КПРФ – 22,66%;
  • «Справедливая Россия» – 7,34%;
  • «Новые люди» – 7,09%;
  • ЛДПР – 7,08%.

Партии «Яблоко» не удалось преодолеть барьер в 5%, не добрав 0,11%. Остальные партии набрали от 1,1% до 2,85%. Только партия «Гражданская платформа» не набрала и половины процента – 0,27%.

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