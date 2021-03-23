В Петербурге неизвестный вынес с участка стопку документов, грубо толкнув наблюдательницу
Наблюдавший за этим полицейский никак не отреагировал и лишь проводил парня к выходу
Пользовательница Твиттера под именем Настя Кадетова опубликовала на своем аккаунте видео из УИКа Пушкинского района Петербурга.
На них молодой человек в черной тканевой маске выносит из здания стопку бумаг, похожих на бюллетени. На выходе его тормозит наблюдательница, при которой он разворачивает стопку документов, при этом вокруг много свидетелей.
Некая женщина в светлом пальто подходит к молодому человеку и тот направляется к выходу, резко толкая наблюдательницу. За ними следует полицейский, у которого один из свидетелей спрашивает: «А полиция чего спит?»
Комиссия одного из УИКов Пушкинского района Петербурга просто вынесла куда-то бюллетени. Делал это быдловатого вида парень, который в конце ещё и грубо толкнул наблюдательницу. Все с молчаливого согласия полицейского pic.twitter.com/65coKJ3htV— Настя Кадетова (@kadetovaa_) September 17, 2021
«В Петербурге, несмотря на показательные сцены Памфиловой, ничего не меняется. Все так же макаровские чувачки фальсифицируют выборы. Уверена на 99%, что мы ещё увидим классическое шоу “наблюдателя избили, а бюллетени увезли на чёрной приоре в неизвестном направлении”», – пишет Настя Кадетова.
Другой пользователь Даниил Кен публикует в Твиттере фото с питерского УИКа №1809, где пачки бюллетеней лежат согнутыми пополам. «Первый УИК откуда меня, члена ТИКа, буквально пыталась вытолкать председатель, била рукой по телефону. Карусель, вброс, теперь ещё и сейф-пакет после надомного хранят просто на полу», пишет он.
Я сейчас тут. 1809 — первый УИК откуда меня, члена ТИКа, буквально пыталась вытолкать председатель, била рукой по телефону. Карусель, вброс, теперь ещё и сейф-пакет после надомного хранят просто на полу https://t.co/rSUWRTcB9c pic.twitter.com/sAAgGOeUBx— Daniil Ken (@daniilken) September 17, 2021