В Петербурге неизвестный вынес с участка стопку документов, грубо толкнув наблюдательницу

Пользовательница Твиттера под именем Настя Кадетова опубликовала на своем аккаунте видео из УИКа Пушкинского района Петербурга.

На них молодой человек в черной тканевой маске выносит из здания стопку бумаг, похожих на бюллетени. На выходе его тормозит наблюдательница, при которой он разворачивает стопку документов, при этом вокруг много свидетелей.

Некая женщина в светлом пальто подходит к молодому человеку и тот направляется к выходу, резко толкая наблюдательницу. За ними следует полицейский, у которого один из свидетелей спрашивает: «А полиция чего спит?»