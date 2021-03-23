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Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Акция поддерживается министерством просвещения России

Фото: Global Look Press

В Москве и других городах России в первый день выборов в Государственную Думу школы в массовом порядке организовали экскурсии для своих учеников, обратили внимание корреспонденты «Собеседника». На них учителя рассказывают об успехах городских и федеральных властей в различных сферах.

Один из журналистов стал очевидцем экскурсии в районе метро «Динамо», где школьникам рассказывали о строительстве многоэтажных домов и новых технологиях, которые используются при этом.

— В нашем районе <…> технология была применена впервые, что положительно сказалось на развитии города в целом, - отмечала учительница.

Очевидцы рассказали, что большое число школьников этим утром наблюдается в столичном парке «Зарядье». Там ребятам рассказывают о том, как возводился этот объект, а также об истории Москвы. 

Аналогичные экскурсии проходят в других городах страны в рамках акции «Вместе со всей семьей», которая была подготовлена Минпросвещения. Близкие к властям сообщества в соцсетях сообщают, что 17 и 18 сентября в регионах состоятся разные мероприятия для школьников вместе с их родными и близкими. Например, экскурсии в музеи, просмотр театральных спектаклей, походы, спортивные соревнования и игры, уроки на свежем воздухе, общественно полезные дела, посещения ведущих предприятий города. При этом каждая школа выбирает формат проведения акции самостоятельно.

— В Министерстве разработан и принят отдельный календарь образовательных событий. Его традиционно открывает День знаний 1 сентября. Календарь содержит множество интересных дат и тем, в которые школьники смогут погрузиться с большим интересом. Акция «Вместе всей семьей» объединит детей и взрослых и поможет им ярко и с пользой провести время вместе», – говорил министр просвещения Сергей Кравцов.

Так, школьники Белогорска посетили парк «Патриот», который был построен силами военнослужащих при содействии администрации и рассказывает об истории Великой Отечественной войны и современной армии.⁣ В городе Черняховске детям и родителям в первый день выборов презентовали центр «Точка Роста», открывшийся в одной из школ. «Он готов принять в своих профильных кабинетах естественно-научной и технологической направленностей всех любителей исследований, науки, проектов и инноваций- всех тех, кто стремится познать мир современных технологий», - сообщили в администрации.

В Москве в дни выборов для школьников и их родителей бесплатно работает «Музей Победы» на Поклонной горе. В Екатеринбурге детей в пятницу привели в мэрию, сообщил глава города Алексей Орлов. Мэр рассказал школьникам о своей работе, показал большой телевизор с ключевыми городскими точками, которые он держит на контроле.

— Вручил детям сувениры и благодарности. А главный подарок — экскурсия по зданию администрации с подъемом на башню с часами, - рассказал Орлов.

В ряде школ в эти выходные проходят «Дни здоровья» - ученики выясняют, «кто здоровее и ловчее в «Весёлых стартах», пионерболе, волейболе, стритболе, мини-футболе».

Меньше всех повезло ученикам 10-х и 11-х классов: большинство из них занимаются дома самоподготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. 

Власти отмечают, что в ночь после окончания работы избирательных участков во всех школах, техникумах и колледжах будет проведена санитарная обработка всех помещений. Выборы в Госдуму проходят в стране на протяжении трех дней.

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