Путин принял участие в онлайн-голосовании, а Песков не увидел проблемы в очередях к УИКам

Президент Российской Федерации Владимир Путин дистанционно принял участие в парламентских выборах. Напомним, глава государства находится на самоизоляции из-за нескольких случаев выявленного коронавируса из его окружения.

То, что Путин проголосовал с помощью Интернета, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу».

Также Песков прокомментировал новости о том, что на некоторых избирательных участках в пятницу выстроились очереди из сотрудников различных учреждений.

«Они приняли решение и пришли голосовать, согласитесь. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно», – уверен Песков.

Также ранее в онлайн-голосовании принял участие премьер-министр Михаил Мишустин.