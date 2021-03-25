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Правозащитник Каляпин получил штраф задним числом

Советский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал главу "Комитета против пыток" за якобы сотрудничество с нежелательной организацией.

Фото: Facebook

Игорь Каляпин признан виновным по ст.20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации»). Штраф составил 10 000 рублей. Дело на Игоря Каляпина заведено по доносу известного нижегородского провластного активиста Ильи Савинова, бывшего члена ОНФ.

«Ваша честь, мне прекрасно понятно на самом деле, почему я стал объектом вот этого наезда, - заявил, выступая в суде, правозащитник (цитату приводит телеграм-канал организации).

Я в течение последнего года много жёстко критиковал как работу Следственного комитета, так и работу прокуратуры. Критиковал на самых разных площадках: от сайта и сетевых изданий до выступления на площадке Президентского совета. Мне понятно, почему это происходит сейчас. Мне понятно, кем и зачем это всё делается. Я прошу Вас обратить внимание на то, как это сделано. Мы все понимаем, что это халтура».

По версии обвинения, Каляпин участвовал в деятельности чешской правозащитной НКО «Человек в беде» (Člověk v tísni). Однако, в его деле приобщены скриншоты публикаций с сайта «Комитета против пыток» за 2015-2017 годы. Там действительно упоминается чешская НКО, которая на тот момент еще не была «нежелательной».

Рубрика: Политика

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