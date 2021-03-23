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Вчера, в 23:38

"По любому, за КПРФ проголосовал - по ленинскому прищуру видно": в сети обсуждают онлайн-голосование Путина

Россияне не понимают, почему президент, недолюбливающий интернет, выбрал именно такой способ голосования

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что в первый же день выборов в Госдуму Владимир Путин сделал свой выбор, проголосовал онлайн.

Глава государства 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. В четверг он уточнил, что в окружении заразились несколько десятков человек.

В соцсетях с интересом восприняли данную новость, найдя в ней и повод пошутить.

«За КПРФ проголосовал - по глазам видно. Виден ленинский прищур», - пошутил читатель.

«Нет, надеюсь по-умному голосовал?» - сыронизировал россиянин.

«Путин захотел поучаствовать в розыгрыше призов?» - уточнил пенсионер, подразумевая лотерею среди тех, кто голосует онлайн.

«Конечно, здравое решение! Вдруг однокомнатную квартиру выиграет или машину, не лишние будут», - звучит еще одна шутка.

«Интересно, после регистрации, ему уже позвонили из «службы безопасности центробанка» с сообщением, что на него оформили кредит по поддельной доверенности и просьбами продиктовать данные карты?» - вспомнил москвич историю о массовом сливе личных данных.

«Одним нажатием кнопки 100500 тысяч голосов!» - прикололся студент.

«Это дешевый ход, как с вакцинацией, в расчете на то, что стадо двинет за вожаком голосовать онлайн. А именно этого и добиваются: чем больше онлайн-голосов - тем лучше для «ЕдРа», поскольку электронное голосование не контролируется», - объясняет замысел политолог.
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