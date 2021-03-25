А Вас, Козлов, я попрошу остаться!

Министр без природы

В последнее время в правительстве только и разговоров, что о грядущей перетасовке министерских портфелей после выборов в Государственную думу. О полном обнулении кабмина речь, естественно, не идет (все-таки у нас на носу думские, а не президентские выборы, когда состав правительства меняется по закону), но некоторые персоналии все-же могут пойти либо на повышение, либо на вылет. В их числе - глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Во всяком случае, люди из окружения этого чиновника упорно мусолят пророчества о его назначении на должность вице-премьера, курирующего... Тут фантазии разных его апологетов расходятся. Главное, чтобы должность была солидная, да денег побольше.

Дальневосточная бригада Козлова сейчас чуть не на каждом углу уверяет, что у их патрона вот-вот появятся новые административные погоны, поэтому всем к нему нужно прислушаться и встроится в процесс, чтобы не оказаться в опале, когда Козлов займет пост, неважно какой, но зато в Белом доме, а не под решетками столичного зоопарка, директором которого министр себя, видимо, ощущает. Но при таких амбициях и с таком прошлым до совсем других решеток недалеко. Где-то в тех местах, откуда Александр Козлов в Москву прибыл.

Скандалы в ведомстве Козлова стали уже настолько повседневными, что мало кого удивляют, даже становясь достоянием публики, вроде провальной работы министерства в сфере противопожарных мероприятий в этом году. Это уже вылилось в показательную порку лично министра как в столице, когда лично премьеру пришлось напомнить профильному чиновнику, что надо "на новые возгорания реагировать уже в первые сутки", так и в регионах ("министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет — сгорела", - заметил якутский депутат Федот Тумусов).

Вероятно, так сложилось потому, что Александр Козлов - это не столько про природу, сколько про деньги. Впрочем, учитывая его отношения с Трутневым, кто бы сомневался.