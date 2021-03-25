А Вас, Козлов, я попрошу остаться!
Инсайдеры в Белом доме говорят о возможном повышении министра природных ресурсов Александра Козлова до статуса вице-премьера. Объясняем, почему это малореально.
Министр без природы
В последнее время в правительстве только и разговоров, что о грядущей перетасовке министерских портфелей после выборов в Государственную думу. О полном обнулении кабмина речь, естественно, не идет (все-таки у нас на носу думские, а не президентские выборы, когда состав правительства меняется по закону), но некоторые персоналии все-же могут пойти либо на повышение, либо на вылет. В их числе - глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Во всяком случае, люди из окружения этого чиновника упорно мусолят пророчества о его назначении на должность вице-премьера, курирующего... Тут фантазии разных его апологетов расходятся. Главное, чтобы должность была солидная, да денег побольше.
Дальневосточная бригада Козлова сейчас чуть не на каждом углу уверяет, что у их патрона вот-вот появятся новые административные погоны, поэтому всем к нему нужно прислушаться и встроится в процесс, чтобы не оказаться в опале, когда Козлов займет пост, неважно какой, но зато в Белом доме, а не под решетками столичного зоопарка, директором которого министр себя, видимо, ощущает. Но при таких амбициях и с таком прошлым до совсем других решеток недалеко. Где-то в тех местах, откуда Александр Козлов в Москву прибыл.
Скандалы в ведомстве Козлова стали уже настолько повседневными, что мало кого удивляют, даже становясь достоянием публики, вроде провальной работы министерства в сфере противопожарных мероприятий в этом году. Это уже вылилось в показательную порку лично министра как в столице, когда лично премьеру пришлось напомнить профильному чиновнику, что надо "на новые возгорания реагировать уже в первые сутки", так и в регионах ("министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет — сгорела", - заметил якутский депутат Федот Тумусов).
Вероятно, так сложилось потому, что Александр Козлов - это не столько про природу, сколько про деньги. Впрочем, учитывая его отношения с Трутневым, кто бы сомневался.
Чиновник с браком
Пока страна то горит, то тонет, министерство природных ресурсов активно продвигает освоение более 3 млрд. рублей на создание Комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды (КИС «Экомониторинг»). И ничего, что подобный опыт внедрения государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) в Минэнерго завершился масштабными хищениями и посадками. А вдруг в этот раз повезет! Если не окружающей среде, то хотя бы самому Козлову. Тем более, что ему лично до сих пор везло.
Стоило, например, Козлову стать мэром Благовещенска, как через пару месяцев будущий шурин чиновника Алексей Логинов (свадьба Козлова и Анны Логиновой состоялась чуть позже, но к тому моменту они уже несколько лет были "в отношениях") сперва создал строительную фирму "Бук", а затем и вовсе возглавил принадлежащее городской администрации информационное агентство "Город". Надо ли добавлять, что и "Бук", и город сидели на муниципальном довольствии и госконтрактах. Ну разве не везение!
Так же повезло и тестю чиновника. Когда Козлов рулил городом, его нынешний тесть Евгений Логинов руководил благовещенской УК, в которой у города была своя доля, и тоже осваивал бюджетные деньги. А стоило Козлову дорасти до губернатора Амурской области, как его тесть возглавил местную "Эксплуатационно-хозяйственную службу", получившую госзаказов почти на полмиллиарда. Вот это фарт!
И это еще не все бинго! Перевод Александра Козлова на повышение в Москву сказался и на судьбе его близких. После того, как чиновник стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, его шурин осел в кресле директора УК "Амурская", которое занимается "управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе". Соучредителем засыпанной сотнями бюджетных миллионов УК оказалась "Корпорация развития Дальнего Востока". Ну прямо джек пот. Все, что нужно знать о природе министра природы.
Рога и копыта амурского "Спрута"
А так то вообще Козлов не для себя старается. Вовсе нет. У него самого, судя по последней декларации, в собственности только и есть, что доля в гараже, да скромная 68-метровая квартира. Впрочем, еще несколько лет назад журналисты выяснили, что тогда еще будущий министр природы хочет быть ближе к природе и строит себе гиганский особняк на берегу реки Зея в благовещенском Белогорье.
Сам Козлов, несмотря на рассказы строителей о его причастности к стройке, свою связь с белогорским дворцом отрицал, но... Судя по выпискам из Росреестра, секретный объект возводила амурская компания "Спецпромстрой" (СПС). Ей владеет фирма с говорящим названием "Спрут", которую контролирует мать чиновника Ирина Козлова. А руководит СПС Александр Дашкевич, связанный с тем самым "Русским углем", из которого вышел и Козлов. Несложно догадаться, чьи рожки из этого особняка торчат.
Лишь в мае этого года усадьба в Белогорье сменила номинального владельца, оказавшись записана на имя полного тезки одного столичного юриста, весьма далекого от берегов Амура. Обычно такая смена собственника происходит, чтобы еще больше скрыть имя реального владельца роскошной недвижимости, но след копытца все равно остался.
Неудивительно, что за всеми этими манипуляциями у чиновника просто руки не доходят до ликвидации таежных пожаров и тем более до их полноценного предотвращения. Зато они как-то ведь доходили до распределения бюджетных средств нужным людям. Такое впечатление, что при Александре Козлове министерство природных ресурсов впору переименовать в министерство рогов и копыт. Но в кабмине то это все тоже вполне понимают.
В такой ситуации возможное повышение чиновника на еще более щедрую кормушку не то что маловероятно, оно в принципе нереально. Тут уж не до карьерного роста - нынешние бы позиции сохранить. Да не загреметь в отставку, а то и вообще в места еще более отдаленные, где от министра останутся только рожки на ножки.