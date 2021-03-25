Среди кандидатов "Умного голосования" лидируют коммунисты

"В 2019 году с помощью Умного голосования мы победили «Единую Россию» в Москве в 20 из 45 округов, -- напоминают соратники Алексея. -- До полной победы во всех округах тогда не хватило всего 50 тысяч голосов. В 2020 году Умное голосование помогло провести независимых депутатов в Томске и Новосибирске. В Тамбовской городской думе наши кандидаты получили 17 из 18 мест. Стало понятно: наша стратегия работает".

-- Честно говоря, если бы вы мне не сказали, я бы об этом и не узнал, – признался выбранный "Умным голосованием" кандидат от СРЗП по округу № 191 (Чедябинская область) Валерий Гартунг. -- «Умное голосование» – никакой не эксклюзив. Это консолидированная поддержка самого сильного кандидата, у которого есть шанс победить единоросса. Любой, у кого есть мозги, это понимает и ровно также и делает, просто мы не делаем из этого пиара. На всех наших дебатах говорилось ровно об этом, просто не назывались те самые два слова.

Кандидат от "Яблока" по московскому округу № 198 "проиграла" в "Умном голосовании" молодой самовыдвиженке Анастасии Брюхановой. "Мы с самого начала кампании публично заявляли, что «Умное голосование» — хороший механизм консолидации протестных голосов, которому мы доверяем, -- прокомментировала она это в Facebook. -- Мы даже предлагали нашим оппонентам заключить соглашение и сняться в пользу кандидата УГ, когда это было возможно, потому что нам важно не кресло в Думе, а оппозиционный депутат, представляющий интересы жителей. Оппоненты отказались. Но решать за вас — неправильно. Если вы хотели поддержать «Умное голосование», голосуйте за кандидата, которого оно предложило. Если вы хотели поддержать меня — голосуйте так, как подсказывает ваше сердце".

В Кунцевском округе против единоросса Евгения Попова, известного как муж Скабеевой, "Умным голосованием" выставлен Михаил Лобанов от КПРФ. В Бабушкинском против "самомедвеженца" Тимофея Баженова -- коммунист Валерий Рашкин. Всего от КПРФ предлагается 137 кандидатов, от СРЗП -- 48, 20 — ЛДПР, 10 — "Яблоко", 5 — "Новые люди", 2 — "Зелёные", 1 — "Партия Роста", 1 — "Коммунисты России" и 1 самовыдвиженец.