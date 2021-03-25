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Кетеван Хараидзе оставили под арестом

Хамовнический суд Москвы продлил домашний арест московскому мундепу Кетеван Хараидзе, которую обвиняют по статье о мошенничестве, до 16 ноября. Сама Кетеван связывает уголовное преследование с ее намерением избираться в Госдуму

Фото: Instagram

Собственно, решение суда не стало неожиданностью ни для арестантки, ни для защиты, ни для сторонников. Последние уверенны, что Кетеван не выпускают из дома, чтобы не дать вести нормальную избирательную кампанию.

– Сейчас уже не поражает чудовищная некомпетентность и оторванность правоохранителей от права, – говорит адвокат Кетеван Михаил Бирюков. – Поражает то, с каким спокойствием и уверенностью они плюют на закон.

Боюсь, что дело Кетеван Хараижзе впишет ещё не одну чёрную строку в историю этих нарушений. Чего только стоит ночное задержание с причинением телесных повреждений через полчаса после объявление старта избирательной кампании. Ночные обыски и допросы, необоснованное заключение под стражу, отменённое впоследствии Мосгорсудом.

В настоящее время следствие ещё не закончено, но уже 12 августа в адрес руководства Следственного управления по ЦАО и СК по Москве внесено требование об устранении нарушения федерального законодательства. Однако, это не останавливает сотрудников следственного комитета.

На судебном заседании по продлению домашнего ареста следователь СК в присутствии прокурора и адвокатов заявил, что не даст разрешение Кетеван на участие в рассмотрении её апелляционной жалобы в Мосгорсуде.

Это очередное грубое нарушение закона, на фоне которого издевательское обещание следователя вернуть сберегательную книжку и одновременно отказ в разрешении снять с неё пенсию выглядит просто мелков пакостью.

В итоге Кетеван Хараидзе на финишной прямой избирательной кампании в Госдуму вынуждена вести предвыборную агитацию, находясь под домашним арестом с запретом выходить на улицу, пользоваться телефоном и интернетом. Человек, ещё не признанный виновным, уже поражён в своих правах. Так на деле власть обеспечивает равенство всех перед законом.

Михаил Бирюков заявил, что не только оспорит решение Хамовнического суда, но и что ввиду многочисленных нарушений в деле его доверительницы, у них есть все основания подать жалобу в ЕСПЧ.

Теги: ##хараидзе

Рубрика: Политика

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