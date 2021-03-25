Япония обвинила российский самолет во вторжении в их воздушное пространство
Как отмечается, опасных действий со стороны российского самолета не было
Минобороны Японии заявило, что российский гражданский самолет нарушил воздушное пространство страны, об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным агентства, российский самолет Ан26 сегодня вторгся в воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо. Министерство иностранных дел выразило резкий протест российской стороне по дипломатическим каналам и потребовало недопущения повторения подобных случаев.
Как отмечается, опасных действий со стороны российского самолета не было.
В октябре прошлого года российский вертолет вторгся на территорию Японии у мыса Ширетоко. Спустя несколько минут он покинул воздушное пространство Японии.