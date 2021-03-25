Япония обвинила российский самолет во вторжении в их воздушное пространство

Минобороны Японии заявило, что российский гражданский самолет нарушил воздушное пространство страны, об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, российский самолет Ан26 сегодня вторгся в воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо. Министерство иностранных дел выразило резкий протест российской стороне по дипломатическим каналам и потребовало недопущения повторения подобных случаев.

Как отмечается, опасных действий со стороны российского самолета не было.

В октябре прошлого года российский вертолет вторгся на территорию Японии у мыса Ширетоко. Спустя несколько минут он покинул воздушное пространство Японии.