Лукашенко отказался разговаривать с Западом, пока с Беларуси не снимут санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Западом, пока со страны не будут сняты санкции. Об этом он сообщил на совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».

«Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Как передает агентство, Лукашенко рассказал, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил Президента России Владимира Путина надавить на Беларусь для решения различных вопросов. Такое поведение Европы он назвал несолидным.

Он также прокомментировал учения «Запад-2021».

«Меня очень впечатлило в целом учение», – отметил Лукашенко и похвалил военнослужащих из России и Казахстана.